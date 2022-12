Le moteur de recherche You.com lance un chatbot de style ChatGPT, mais ne lui faites pas encore entièrement confiance

You.com, un moteur de recherche lancé l’année dernière promettant plus de personnalisation, a commencé à offrir un ChatGPTchatbot de style sur son site Web vendredi qui peut répondre aux questions et tenir une conversation, apportant plus de technologie basée sur l’intelligence artificielle au Web plus large. Bien qu’il offre des réponses avec des faits incorrects.

La nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche fait suite à ChatGPT, un Un chatbot IA devenu viral plus tôt cette année pour être en mesure d’offrir des réponses uniques à des questions complexes, basées sur des informations recueillies sur Internet. You.com a déclaré qu’il espérait se démarquer, cependant, en offrant des réponses à des questions plus actuelles, comme, “Qui a remporté la Coupe du monde 2022 ?” ChatGPT n’a d’informations que jusqu’à l’année dernière.

Les personnes qui utilisent You.com doivent cependant faire attention, car sa réponse confiante à la question de la Coupe du monde semble se tromper sur les détails, comme le lieu de la finale, la date à laquelle elle s’est produite et qui a marqué le coup gagnant. Lorsque CNET a de nouveau posé la question au chatbot, il a omis ces détails.

Une note sur le site indique : “Ce produit est en version bêta et sa précision peut être limitée” et ajoute que “You.com n’est pas responsable du contenu généré”.

ChatGPT a également été critiqué pour sa confiance publier des réponses incorrectes. Le programme de chat de You.com est également limité à d’autres égards et est apparemment incapable de fournir des réponses utiles à des demandes telles que “Écrivez-moi un programme de solitaire en HTML pour le Web”.

Les deux programmes de chat font des choses comme offrir des résultats à partir du Web et répéter des entrées de type encyclopédie sur divers sujets. Ils peuvent également écrire une lettre en réponse à une invite telle que “Écrivez-moi une lettre à un vieil ami que je n’aime pas vraiment mais avec qui je reste en contact par obligation”.

ChatGPT, You.com et d’autres chatbots similaires font partie d’un changement plus large dans le monde de la technologie, où les programmes d’intelligence artificielle sont de plus en plus codés pour créer de nouvelles formes de art, la musique, l’écriture et même leur propre code. Leur popularité et leur évolution apparemment rapide ont commencé à soulever des questions sur c’est quoi l’artet si les ordinateurs peuvent vraiment créer des produits uniques tirés d’un réservoir d’informations.

La popularité soudaine de ChatGPT en particulier a aurait fait sonner l’alarme chez Google, qui a construit son image d’entreprise autour du travail de l’IA comme voitures autonomes, traduction en temps réel applications et assistants intelligents. Le géant de la recherche a sa propre technologie de type ChatGPT appelée LaMDAqu’il a refusé de publier publiquement en raison des possibilités qu’il pourrait offrir des réponses embarrassantes ou commencer à répéter discours de haine. D’autres chatbots, de Microsoft, Facebook et plus, ont lutté avec ces problèmes.

Pour l’instant, ChatGPT et You.com existent principalement comme des démonstrations intéressantes de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’IA. Et le co-fondateur de You.com, Richard Socher, a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que l’intégration de la fonctionnalité de chat dans You.com l’aiderait à se démarquer de Google. “Les gens recherchent quelque chose de nouveau”, a-t-il déclaré.

Par exemple, lorsqu’on lui a demandé d’écrire un haïku sur les galettes de bœuf jamaïcaines, You.com a produit ce nouveau résultat :

Croûte feuilletée, si dorée

Boeuf assaisonné à l’intérieur, si savoureux

Un régal jamaïcain

Une autre chose qui sépare les deux chatbots pour le moment est que You.com affichera les résultats du site Web à côté de ses réponses, ce que ChatGPT n’est pas actuellement conçu pour faire.