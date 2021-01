Neeva est un moteur de recherche à venir développé par deux anciens dirigeants de Google, qui vise à fournir une expérience de recherche sans publicité et à garantir une sécurité absolue des données. Au moment où le débat autour des données personnelles est à son apogée, grâce aux changements dans la politique de confidentialité de WhatsApp, ses créateurs Sridhar Ramaswamy et Vivek Raghunathan qui sont également des anciens de l’IIT (Chennai et Mumbai, respectivement) espèrent offrir des services payants et clients. première alternative. Bien qu’il existe des alternatives à la recherche Google telles que DuckDuckGo, qui promet également la sécurité des données, Neeva espère fournir une expérience de recherche sur mesure spécifiquement pour l’utilisateur final. La société prévoit de lancer le moteur de recherche d’ici la mi-2021.

S’exprimant sur le développement, Ramaswamy, PDG de Neeva, qui était le dirigeant responsable de la branche publicitaire de 115 milliards de dollars de Google, indique que le modèle publicitaire prend en charge le contenu réel au fil du temps. « Il y a de plus en plus de pression pour montrer plus de publicités et pas vraiment ce que l’utilisateur veut. Notre thèse est que nous pouvons créer un bien meilleur produit de recherche, en se concentrant uniquement sur ce dont un client a besoin », a-t-il déclaré à The Indian Express dans une interview. Interrogé sur la date exacte de déploiement, le Ramaswamy ajoute que dans «quatre à cinq mois», Neeva sortira aux États-Unis, suivi par d’autres régions comme l’Europe occidentale, l’Australie et l’Inde. La société permet actuellement aux participants désireux de se joindre à leur liste d’attente via le site Web Neeva.co.

De plus, la société affirme que le prochain moteur de recherche permettra aux utilisateurs de rechercher directement des données personnelles stockées sur des services tels que Dropbox et des comptes de messagerie. Il utilisera l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique – similaire à Google – pour offrir une expérience personnalisée; cependant, il garantit que «le produit et l’entreprise sont conçus de telle sorte que les données personnelles soient indexées pour servir vos résultats, et pour rien d’autre». Notamment, Neeva a également publié une «Déclaration des droits» sur son site Web qui indique comment l’entreprise espère fonctionner et collecter les données des utilisateurs. Il affirme que les données des utilisateurs ne seront vendues sous aucune forme, ajoutant que les requêtes de recherche seraient stockées pendant plus de 90 jours «tout en vous offrant la possibilité de laisser l’entreprise les stocker plus longtemps si tel est votre choix». La valeur par défaut de Google est de 18 mois.

Neeva n’a pas encore révélé ses plans d’abonnement.