Le moteur à réaction Boeing s’enflamme alors que des débris tombent sur une ville néerlandaise

Deux personnes ont été blessées après que le moteur à réaction d’un avion-cargo Boeing a pris feu peu après son décollage aux Pays-Bas.

Des débris de l’avion 747-400 sont tombés sur la ville néerlandaise de Meerssen dimanche après-midi quand il a eu des ennuis peu après son décollage de l’aéroport de Maastricht.

Une femme âgée a été blessée à la tête après avoir été heurtée par un morceau du moteur tandis qu’un jeune enfant s’est brûlé la main en ramassant un autre morceau de métal en feu.

L’accident est survenu après que le moteur d’un Boeing 777 a explosé dans le ciel au-dessus de Denver ce week-end, déversant des débris sur la ville.

Deux personnes ont été blessées aux Pays-Bas après que le moteur d’un Boeing 747-400 a pris feu, faisant pleuvoir des débris sur la ville de Meerssen

L’avion, qui appartenait à Longtail Aviation, basé aux Bermudes (image du fichier), avait décollé de l’aéroport de Maastricht vers 16 h 10 à destination de New York mais a immédiatement rencontré des problèmes.

Les inspecteurs de la sécurité néerlandais ont déclaré que l’avion 747 appartenait à Longtail Aviation, basé aux Bermudes, et avait décollé de l’aéroport de Maastricht vers 16 h 10 dimanche.

L’avion était à destination de l’aéroport JFK de New York et devait traverser l’espace aérien britannique, contournant Sheffield et Manchester en cours de route.

Mais il a eu des problèmes quelques instants après le décollage, provoquant la pluie de débris du ciel.

Meerssen, où la plupart des débris ont été trouvés, est situé à seulement trois kilomètres de l’extrémité de la piste à Maastricht.

L’avion de 30 ans a été détourné vers l’aéroport de Liège, dans la Belgique voisine, mais a passé un certain temps au-dessus des Ardennes à 10 000 pieds pour brûler du carburant et perdre du poids avant d’atterrir.

Des photos de Meerssen montrent un morceau cassé d’aube de turbine de moteur encastré dans le toit d’une voiture, tandis que d’autres morceaux jonchaient le trottoir.

Plusieurs maisons ont également été endommagées par la chute de pièces de moteur, a rapporté la chaîne de télévision nationale néerlandaise NOS.

Un porte-parole néerlandais de la sécurité aérienne a déclaré qu’il semblerait que l’incendie se soit déclaré dans l’un des quatre moteurs de l’avion peu après le décollage.

Bien que la cause exacte des dommages soit inconnue, le porte-parole a déclaré qu’il semble que le moteur ait aspiré un objet qui a provoqué la rupture des aubes de la turbine.

Le Conseil néerlandais de la sécurité aérienne a ouvert une enquête sur l’incendie, mais ne commentera pas davantage. Boeing renvoie toutes les requêtes aux enquêteurs.

L’accident est survenu juste un jour après qu’un autre Boeing 777 a subi une explosion dans l’un de ses moteurs dans le ciel au-dessus du Colorado.

L’accident est survenu juste un jour après que le moteur d’un autre Boeing – un avion de passagers United Airlines 777 – a explosé dans le ciel au-dessus de Denver

L’image ci-dessus montre la fumée émanant du moteur endommagé sur la gauche

Le service de police de Broomfield a publié des photos sur Twitter montrant de gros débris circulaires appuyés contre une maison de la banlieue à environ 40 km au nord de Denver.

L’avion Boeing 777-200, transportant 231 passagers et 10 membres d’équipage, se dirigeait samedi vers Honolulu en provenance de l’aéroport international de Denver lorsque des débris ont frappé le moteur droit de l’avion, le faisant exploser en flammes.

Le capitaine avait fait une annonce par interphone lorsqu’une grande explosion a secoué la cabine, accompagnée d’un flash lumineux.

D’énormes pièces du moteur, y compris une nacelle presque intacte – la jante autour de l’avant de l’admission du jet – sont tombées sur la ville de Denver, frappant des maisons et des terrains de sport.

L’incident a contraint le pilote à effectuer un atterrissage d’urgence à Denver 20 minutes seulement après le décollage, vers 13h30 heure locale.

Fait remarquable, aucune blessure n’a été signalée à bord du vol ou au sol.

La vidéo prise à bord de l’avion a révélé l’image terrifiante du moteur à réaction enflammé visible depuis les fenêtres des passagers, et le moment où l’avion a atterri a été retentissant.