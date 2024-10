Le motard poilu Si King « en difficulté » depuis la mort de Dave Myers

Dans un article à la première personne pour le Sunday Times King, 57 ans, a déclaré qu’alors qu’il était sur le point de « sauter sur mon vélo et de se diriger vers le coucher du soleil », il avait décidé de faire « exactement ce que Dave aurait voulu » et d’aller de l’avant.

« Mais même si je finis par ne rien faire d’autre que préparer des sarnies au bacon et jouer quelques concerts avec mon groupe, ça me va. Des jours heureux », a-t-il déclaré.

« D’autres fois, j’étais en colère. En colère contre cette foutue maladie, contre Dieu et tout ce à quoi je pouvais penser. Les gens me demandaient ce que j’allais faire ensuite.

« Plus d’une fois, j’étais sur le point de sauter sur mon vélo et de me diriger vers le coucher du soleil.

King a réfléchi aux souvenirs qu’il a partagés avec Myers, en particulier un voyage de camping en Namibie au cours duquel ils ont vécu une « expérience spirituelle » en regardant le ciel africain, voyant « correctement » leur galaxie pour la première fois.

Il a également rappelé comment leur relation s’était scellée « autour d’un poulet tandoori masala, de quatre poppadoms et de trois pintes de bière blonde » après leur rencontre dans la série télévisée The Gambling Man en 1992.

« Ce sont les motos qui nous ont d’abord fait discuter, mais il est vite devenu évident que Dave était aussi fou de nourriture que moi », a-t-il déclaré.

La première apparition télévisée du couple était The Hairy Bikers’ Cookbook en 2004, qui était à la fois une émission de cuisine et un programme de voyage et dans le premier épisode, le duo a parcouru tout le Portugal.

King a déclaré qu’on lui demandait sans cesse si les Hairy Bikers avaient laissé un héritage.

« Oui, j’aimerais penser que nous avons fait une petite différence, ici et là », a-t-il déclaré.

« Juste deux mecs ordinaires, en train de s’essayer au rendang au bœuf ou à la tarte aux pommes. J’espère que nous avons attiré l’attention des gens qui ne regardaient normalement pas les programmes de cuisine chics à la télé. »

King a ajouté : « Les habitants du Nord en surpoids, débraillés et issus de la classe ouvrière ne se voient pas souvent offrir une opportunité comme celle des Hairy Bikers.

« C’était une chose magnifique et magique et ça va me manquer. Il va me manquer. Mais il y a un avenir pour moi et je suis enthousiasmé par ce qui va suivre. »