Le « Mot » n° 840 d’aujourd’hui, conseils, astuces et réponses pour le samedi 7 octobre

Lorsque Josh Wardle, développeur de logiciels basé à New York, a développé Wordle, pendant la pandémie de coronavirus, il voulait simplement un jeu « pour que moi et mon partenaire puissions en profiter ».

Wardle a décidé de rendre Wordle accessible au grand public en octobre 2021. Il est rapidement devenu une sensation mondiale, avec des joueurs du monde entier participant et partageant dans de nombreux cas leurs résultats sur les réseaux sociaux. En janvier 2022, Wordle a été racheté par Le New York Times pour une somme non divulguée à sept chiffres, même si le jeu est resté gratuit.

Dans une interview avec Semaine d’actualitésErhan Aslan, expert en linguistique appliquée qui enseigne à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a donné quelques conseils aux joueurs de Wordle.

Aslan a déclaré : « Une chose qui, à mon avis, est importante dans ce jeu est le mot de départ choisi. Commencer par des mots qui incluent des voyelles couramment utilisées, par exemple e et a, des consonnes telles que r et t, et des séquences sonores peuvent être utiles. .

Sur cette photo d’illustration, le jeu de mots Wordle est présenté sur un téléphone portable le 12 janvier 2022 à Houston, Texas. Newsweek propose quelques trucs et astuces pour vous aider à résoudre le casse-tête Wordle de samedi.

Brandon Bell/GETTY



« Choisir un mot qui commence par q, z, j ou x, par exemple, n’est peut-être pas le meilleur choix. À mesure que vous obtenez plus de commentaires après quelques suppositions, les utilisateurs doivent s’appuyer sur certaines connaissances en phonétique pour affiner ou éliminer quelques mots auxquels ils pourraient penser », a ajouté Aslan.

La réponse à l’énigme d’aujourd’hui sera révélée à la fin de cet article, alors faites défiler vers le bas avec prudence si vous voulez la découvrir par vous-même.

‘Wordle’ #840, Indices pour le samedi 7 octobre

Semaine d’actualités a rassemblé cinq indices pour vous aider à résoudre le puzzle Wordle d’aujourd’hui.

Indice n°1 : Il n’y a pas de lettres répétées.

Indice n°2 : La réponse contient trois voyelles.

Indice n°3 : Associé à la musique.

Indice n°4 : La cinquième lettre est une voyelle.

Indice n°5 : Il n’y a pas de je dans l’équipe. Il y a cependant un casse-tête dans Wordle de samedi.

‘Wordle’ #840, réponse du samedi 7 octobre

La réponse à l’énigme Wordle d’aujourd’hui est « Viola ».

Eh bien, c’était difficile ! Il s’agit d’un mot inhabituel qui a probablement mis au défi même les joueurs de Wordle expérimentés, même si les trois voyelles ont certainement aidé. As-tu compris? Si c’est le cas, félicitations ! Mais s’il vous plaît, ne vous découragez pas si ce n’est pas le cas. Un autre puzzle Wordle sortira dimanche, et Semaine d’actualités sera de retour avec une autre série de trucs et astuces pour vous aider à trouver la réponse.

Que signifie « alto » ?

Le dictionnaire Merriam-Webster définit « alto » comme « un instrument de musique de la famille des violons qui est de taille et de compas intermédiaires entre le violon et le violoncelle et qui est accordé une quinte en dessous du violon ».

Par exemple : « J’ai peur de ne pas pouvoir venir ce soir car je dois m’entraîner avec mon alto. »