Le « Mot » n° 830 d’aujourd’hui, indices, astuces et réponses pour le mercredi 27 septembre

Mot reste un jeu extrêmement populaire joué par d’innombrables personnes dans le monde entier. Rendu public pour la première fois en 2021, le simple mot puzzle est devenu un succès instantané dans le monde anglophone.

Créé par Josh Wardle, un ingénieur logiciel britannique, le jeu a fait tellement sensation qu’il a été vendu au New York Times en janvier 2022 pour une somme non divulguée à sept chiffres.

Mot est très simple. Il suffit de deviner le mot du jour en le moins d’essais possible. Le jeu génère un mot de cinq lettres toutes les 24 heures et les joueurs disposent de six tentatives pour le deviner correctement.

Si une lettre est au bon endroit, une tuile devient verte. S’il n’est pas au bon endroit mais qu’il est toujours présent dans la bonne réponse, il devient jaune. Si ce n’est pas du tout dans le mot, la tuile devient grise.

Une personne joue à « Wordle » à New York le 12 janvier 2022. Rendu public pour la première fois en 2021, ce simple puzzle de mots a gagné en popularité dans le monde entier.

Joel C. Wallenberg, maître de conférences en changement linguistique à l’Université de York au Royaume-Uni, a déclaré MotLa popularité de démontre l’intérêt des gens pour la langue.

Il avait déjà dit Semaine d’actualités: « La langue semble toujours fasciner les gens. C’est peut-être parce que produire et comprendre une langue est un processus incroyablement complexe, et nous ne sommes conscients que d’une infime partie de ce processus pendant qu’il se déroule ; la plupart de ce que nous faisons lorsque nous parlons , nous le faisons inconsciemment.

« Mais il se peut que les gens aient l’impression qu’ils font quelque chose de très impliqué et impressionnant lorsqu’ils parlent, même s’ils ne connaissent pas les détails ni pourquoi il devrait en être ainsi.

« Les jeux de langage montrent à quel point nous sommes conscients ou inconscients de nos propres processus linguistiques et nous donnent peut-être un peu plus d’informations sur ceux-ci qu’auparavant. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les humains, peut-être universellement, ont toujours inventé et apprécié jeux de langage. »

Au bas de cette page se trouve la réponse à la question d’aujourd’hui Motalors continuez à lire avec prudence si vous voulez le deviner vous-même.

‘Wordle’ #830 Trucs et astuces pour le mercredi 27 septembre

Semaine d’actualités a rassemblé cinq indices pour aider les joueurs déconcertés par la situation actuelle. Mot questionnaire:

Indice n°1: Le Mot la réponse se termine par une voyelle.

Indice n°2: Il n’y a pas de lettres répétées dans la réponse d’aujourd’hui.

Indice n°3: Aujourd’hui Mot est le plus couramment utilisé comme verbe.

Indice n°4: Cela commence par une consonne.

Indice n°5 : Ce mot est quelque chose que vous prononcez le plus souvent lorsque vous êtes heureux ou satisfait.

Réponse ‘Wordle’ #830 du mercredi 27 septembre

La bonne réponse à la question d’aujourd’hui Mot est SOURIRE.

Le dictionnaire Cambridge définit le « sourire » comme « une expression joyeuse ou amicale sur le visage dans laquelle les extrémités de la bouche se courbent légèrement, souvent avec les lèvres écartées pour que les dents soient visibles ».

Wordle’s sa popularité a contribué à inspirer une variété d’énigmes quotidiennes similaires, notamment Nerd, Dordle, Quordlé et Monde, pour les passionnés de géographie. Donc si vous trouvez celui-là Mot Un puzzle par jour ne vous suffit pas, les autres jeux pour téléphone auxquels vous pouvez jouer ne manquent pas.