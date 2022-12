Le mot de l’année passe en mode gobelin

Il y a un an, les grands noms de la lexicographie d’Oxford Languages ​​ont consciencieusement levé les bras et choisi « vax » comme mot de l’année 2021.

Mais cette année, le vénérable éditeur derrière l’Oxford English Dictionary est – comme le reste d’entre nous, apparemment – ​​passé en mode gobelin.

Le “mode gobelin” – un terme d’argot faisant référence à “un type de comportement qui est indulgent, paresseux, négligent ou cupide, généralement d’une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales” – a été nommé Mot de l’année 2022 d’Oxford .

Oui, tu l’as bien lu. Suite à un vote populaire en ligne écrasant, une blague qui a pris de l’importance grâce à un tweet viral satirique impliquant une actrice, un rappeur et un titre trafiqué a été nommée One Word to Rule Them All en 2022.