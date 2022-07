Le mot de l’année est “incertitude”

Plus de deux ans après le début de Pandemic Times, la technologie est plus populaire, plus puissante et plus riche qu’elle ne l’était auparavant. Ou est-ce?

Cette année – et en particulier les dernières semaines – ont compliqué ce qui était une compréhension assez simple de la situation de la plupart de l’industrie technologique et des superstars américaines du numérique.

À plusieurs reprises au cours de la dernière année environ, mes collègues et moi avons écrit que la technologie était le vainqueur incontesté de l’économie pandémique bizarre. Les gens et les entreprises avaient besoin de ce que vendaient les entreprises technologiques, et cette dépendance accrue a permis aux stars de la technologie de croître plus rapidement et de devenir beaucoup plus rentables que les nerds de la Silicon Valley auraient pu l’imaginer. Des dollars fous. A+.