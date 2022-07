Le mot de l’accord de Trump Media aurait fuité des mois à l’avance

Les représentants de M. Trump et Trump Media n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La société a déclaré dans un récent communiqué de presse que ni M. Trump ni Devin Nunes, l’ancien membre du Congrès californien qui est le directeur général de la société, n’avaient reçu d’assignation à comparaître devant le grand jury. (Le communiqué identifiait les hommes uniquement par leurs titres de poste.)

L’enquête sur le commerce inhabituel de titres du monde numérique est le dernier coup porté à l’entreprise de médias sociaux de M. Trump, qui a lutté contre des problèmes technologiques et une croissance lente des utilisateurs.

Les autorités fédérales enquêtent également pour savoir si les révélations de Digital World sur les pourparlers de fusion avec Trump Media ont violé les règles régissant les SPAC. Et la Securities and Exchange Commission envisage de bloquer la fusion, selon les documents réglementaires déposés par Digital World. Si l’accord n’aboutit pas, cela priverait Trump Media de 1,3 milliard de dollars.

Il existe peu d’informations publiques sur Rocket One, qui compte moins de 10 employés et a réalisé environ 20 investissements de démarrage au cours de la dernière décennie, selon un examen des pages Web archivées et une analyse de PitchBook, une société de données. Rocket One a désactivé son site Web peu de temps après l’apparition de son nom dans un dossier réglementaire de Digital World.

Deux des personnes familières avec les discussions internes de Rocket One ont déclaré que M. Garelick, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs de Boston qui est maintenant directeur de la stratégie de Rocket One, a mentionné l’accord possible avec Trump Media à certains employés l’été dernier. À cette époque, un employé de Rocket One a été invité à effectuer une analyse financière de Digital World, y compris ses mandats, a déclaré l’une des personnes.