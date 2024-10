Le mot 1214 d’aujourd’hui, conseils, indices et réponses pour le mardi 15 octobre

Comment résoudre le Wordle d’aujourd’hui. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

C’est mardi, et ça veut dire. . . très peu, je suppose. Il ne se passe vraiment rien le mardi. Nous n’avons pas de vacances le mardi. La seule chose à laquelle je pense, ce sont les élections, et pour une raison bizarre, ce ne sont pas des vacances en Amérique. Cela devrait certainement l’être !

Cependant, nous sommes encore à quelques semaines du jour du scrutin. N’oubliez pas de voter ! En attendant, nous avons un Wordle à résoudre.

Comment résoudre le mot d’aujourd’hui

L’indice : Outil fruitier.

L’indice : Ce Wordle a une double lettre.

D’accord, spoilers ci-dessous !

La réponse :

Le mot du jour Capture d’écran : Erik Kain

Analyse des mots

Chaque jour, je consulte Wordle Bot pour m’aider à analyser mon jeu de devinettes. Vous pouvez vérifier vos Wordles avec Wordle Bot juste ici.

Pouvez-vous résoudre la phrase d’aujourd’hui ?

J’ai pris un très bon départ aujourd’hui, mais même réduire plus de 2 000 à seulement 11 n’a pas vraiment aidé suffisamment. J’aurais dû choisir toutes les nouvelles lettres, mais j’ai pensé que je pourrais peut-être le deviner en deux, alors pourquoi pas ? CORAL n’a pas autant aidé que COURT, et CORNY était encore pire. Je ne pouvais penser qu’à CORER à ce stade, et d’une manière ou d’une autre, cela s’est avéré exact. Heureusement pour moi !

Score Wordle compétitif

Comme hier, lavage total aujourd’hui. J’obtiens 0 point pour avoir deviné sur quatre et comme le Wordle Bot a également deviné sur quatre, j’obtiens 0 pour l’égalité. De gros zéros partout !

Comment jouer à Wordle compétitif

Deviner 1 vaut 3 points ; deviner 2 vaut 2 points ; deviner 3 vaut 1 point ; deviner 4 vaut 0 point ; deviner en 5 vaut -1 points ; deviner en 6 équivaut à -2 points et manquer le Wordle équivaut à -3 points.

Si vous battez votre adversaire, vous obtenez 1 point. Si vous êtes à égalité, vous obtenez 0 point. Et si vous perdez face à votre adversaire, vous obtenez -1 point. Additionnez-le pour obtenir votre score. Gardez un score quotidien ou jouez simplement pour un nouveau score chaque jour.

Les vendredis, c’est 2XP, ce qui signifie que vous doublez vos points, positifs ou négatifs.

Vous pouvez tenir un compte courant ou simplement jouer au jour le jour. Apprécier!

L’étymologie des mots d’aujourd’hui

Le mot carottier vient de la racine du mot cœurqui lui-même remonte au moyen anglais corensignifiant « cœur » ou « partie centrale ». Cela vient probablement du vieux français coeursignifiant « cœur », et finalement du latin cor ou cordissignifiant « cœur ». Le suffixe -euh dans carottier désigne une personne ou une chose qui effectue une action spécifique, donc un carottier est quelque chose qui enlève le noyau d’un objet, comme un fruit.

