Le mot 1208 d’aujourd’hui, conseils, indices et réponses pour le mercredi 9 octobre

Comment résoudre le Wordle d’aujourd’hui. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Vous recherchez des conseils, des indices et des réponses pour Wordle de mardi ? Vous pouvez les trouver ici :

ForbesLe mot 1207 d’aujourd’hui, conseils, indices et réponses pour le mardi 8 octobre

C’est le mercredi de Wordle, les amis, et cela signifie que j’ai une énigme à vous proposer. Nous allons y aller directement :

« Pensez d’abord à la personne qui vit déguisée,

Qui trafique les secrets et ne dit que des mensonges,

Ensuite, dis-moi quelle est toujours la dernière chose à réparer,

Le milieu du milieu et la fin de la fin ?

Et enfin donne-moi le son souvent entendu,

Lors de la recherche d’un mot difficile à trouver.

Maintenant, reliez-les ensemble et répondez-moi ceci :

Quelle créature ne voudriez-vous pas embrasser ?

Je publierai la réponse dans le guide de demain. Pour l’instant, résolvons ce Wordle !

Comment résoudre le mot d’aujourd’hui

L’indice : Un mot de bébé.

L’indice : Ce Wordle contient une triple lettre.

D’accord, spoilers ci-dessous !

.

.

.

La réponse :

Le mot du jour Crédit : Erik Kain

Analyse des mots

Chaque jour, je consulte Wordle Bot pour m’aider à analyser mon jeu de devinettes. Vous pouvez vérifier vos Wordles avec Wordle Bot juste ici.

Pouvez-vous résoudre la phrase d’aujourd’hui ?

Celui-ci m’a vraiment déconcerté, même si j’avais deviné le « O » dès le départ. FLOAT m’a laissé 270 solutions possibles restantes, et SPINE n’a réduit ce nombre qu’à 37. Aïe. GOURD semblait être une prochaine supposition naturelle – il fallait après tout exclure le « U » – mais apparemment, il restait cinq mots. Je ne pouvais penser qu’à deux : HOBBY et MOMMY et j’ai choisi le mauvais. Apparemment, d’autres, comme COCKY, étaient des options, donc je suppose que j’ai eu de la chance même sur cinq. Huzzah ?

Score Wordle compétitif

J’obtiens 0 point en devinant sur quatre et je perds un point en perdant contre le Bot, qui a pris quatre essais aujourd’hui.

Comment jouer à Wordle compétitif

Deviner 1 vaut 3 points ; deviner 2 vaut 2 points ; deviner 3 vaut 1 point ; deviner 4 vaut 0 point ; deviner en 5 vaut -1 points ; deviner en 6 équivaut à -2 points et manquer le Wordle équivaut à -3 points.

Si vous battez votre adversaire, vous obtenez 1 point. Si vous êtes à égalité, vous obtenez 0 point. Et si vous perdez face à votre adversaire, vous obtenez -1 point. Additionnez-le pour obtenir votre score. Gardez un score quotidien ou jouez simplement pour un nouveau score chaque jour.

Les vendredis, c’est 2XP, ce qui signifie que vous doublez vos points, positifs ou négatifs.

Vous pouvez tenir un compte courant ou simplement jouer au jour le jour. Apprécier!

Étymologie des mots d’aujourd’hui

Le mot « maman » est un diminutif de « maman », qui est lui-même une variante de « mère ». La racine « mère » vient du vieil anglais modorqui est dérivé du proto-germanique moder et le proto-indo-européen méh₂tērsignifiant « mère ». « Maman » est devenu courant au 19e siècle comme manière enfantine ou affectueuse de désigner sa mère, de la même manière que « papa » est utilisé pour « père ». Cela reflète la tendance dans de nombreuses langues à utiliser des réduplications ou des diminutifs pour s’adresser aux parents de manière attachante.

Faites-moi savoir comment vous vous en sortez avec votre Wordle aujourd’hui sur Gazouillement, Instagram ou Facebook. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi ici sur ce blog où j’écris sur les jeux, les émissions de télévision et les films lorsque je n’écris pas de guides de réflexion. Inscrivez-vous à ma newsletter pour plus de critiques et de commentaires sur le divertissement et la culture.