Le Mossad traque les étrangers en Turquie – médias

La chaîne d’information A Haber affirme que les services de renseignement turcs ont arrêté sept agents secrets israéliens présumés

Les autorités turques ont découvert un réseau d’agents du Mossad dans le pays, a rapporté la chaîne d’information A Haber. Les agents du renseignement israéliens présumés auraient recueilli des informations sur des ressortissants étrangers résidant en Turquie.

Le média a affirmé lundi que l’Organisation nationale du renseignement (MIT) de Türkiye surveillait depuis des mois les activités clandestines des services de renseignement israéliens.

Sept personnes auraient été arrêtées en conséquence, toutes admettant travailler pour le Mossad, l’agence de renseignement nationale d’Israël. Un total de 56 individus comprenant neuf cellules seraient impliqués, selon A Haber.

Selon la chaîne, leurs tâches supposées incluaient le suivi de certains citoyens étrangers vivant en Turquie, à l’aide d’appareils GPS, du Wi-Fi et d’outils de capture de mots de passe.

En plus de cela, le réseau présumé, dont la base opérationnelle se trouverait à Tel-Aviv, créait de faux sites Web dans différentes langues, dont l’arabe, pour leurrer leurs victimes et leur faire révéler leurs coordonnées personnelles, leur emplacement et leurs adresses IP, les article réclamé.

Un autre outil couramment utilisé par les agents présumés du Mossad était les faux sites Web d’informations, avec des articles sélectionnés spécifiquement pour attirer l’attention de la cible, a rapporté A Haber. En cliquant sur un lien infecté, la cible sans méfiance donnerait prétendument accès à son téléphone portable à un programme espion du Mossad.

Le point de vente turc affirme également que les supposés espions et leurs maîtres israéliens avaient utilisé à des fins de communication des centaines de lignes de données Internet jetables appartenant à des individus fictifs d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne, de Suède, de Malaisie, d’Indonésie et de Belgique.

En plus de leurs opérations présumées à l’intérieur de la Turquie, les membres présumés du Mossad, dont la plupart sont vraisemblablement des résidents turcs d’origine arabe, ont également été envoyés en mission de collecte de renseignements en Syrie et au Liban voisins, selon le rapport.

Il a cité un tel cas, dans lequel un agent du Mossad aurait obtenu les coordonnées d’un bâtiment au Liban qui abritait des personnalités du groupe militant du Hezbollah.

La chaîne d’information a affirmé que le service de renseignement israélien avait formé ses agents potentiels en Thaïlande. Pour brouiller les pistes, les supposés agents du Mossad emprunteraient un itinéraire détourné, volant d’abord vers la Serbie, puis vers Dubaï et arrivant finalement dans le pays d’Asie du Sud, rapporte A Haber.