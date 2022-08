Le Mossad obtient le premier directeur de l’Autorité du renseignement dans une nomination historique

Lors d’une nomination historique, l’agent “A” a été nommé directeur de l’Autorité du renseignement du Mossad, devenant ainsi la première femme de son histoire à occuper ce poste. “A” a servi au Mossad pendant plus de 20 ans, selon J-Wire. Pas seulement cela, une autre femme, «K», est actuellement à la tête du bureau Iran de l’agence. Le directeur du Mossad, David Barnea, a déclaré qu’il y avait une égalité totale entre les hommes et les femmes dans l’organisation.

« Israël en Inde », un compte Twitter dont le but déclaré est de « promouvoir de bonnes relations, la croissance économique et l’amitié entre l’État d’Israël et l’Inde », a tweeté : « Un rendez-vous historique ! L’agent “A” est devenu la première femme dans l’histoire du Mossad à occuper le poste de directeur de l’Autorité du renseignement. Mazal Tov, bonne chance !

Alors que « A » est maintenant responsable de la formulation de l’image stratégique du renseignement d’Israël ainsi que de la collecte de renseignements, « K » est responsable du développement de la réponse d’Israël à la menace nucléaire iranienne. Deux autres femmes ont également été récemment nommées à des postes de responsabilité : « H » en tant que directrice adjointe de l’Autorité du renseignement et « Y » en tant que directrice adjointe des ressources humaines.

Des militants israéliens et palestiniens de la bande de Gaza ont échangé des tirs ce mois-ci dans le pire épisode de violence transfrontalière depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l’année dernière, a rapporté Associated Press. Les frappes aériennes israéliennes ont tué 11 personnes, dont un haut commandant du Jihad islamique palestinien, un groupe militant soutenu par l’Iran, qui a été tué dans une attaque ciblée. Les militants ont tiré des dizaines de roquettes sur des villes et villages israéliens, perturbant la vie de centaines de milliers de personnes.

Le Jihad islamique est le plus petit des deux principaux groupes militants palestiniens de la bande de Gaza et est largement dépassé en nombre par le groupe au pouvoir, le Hamas. Mais il bénéficie d’un soutien financier et militaire direct de l’Iran et est devenu le moteur des attaques à la roquette et d’autres affrontements avec Israël, a ajouté le rapport de l’AP.

