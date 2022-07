Le Mossad jette un nouvel éclairage sur les attentats terroristes en Argentine dans les années 1990

TEL AVIV – Deux attentats terroristes contre des cibles israéliennes et juives à Buenos Aires dans les années 1990 qui ont tué des dizaines de personnes ont été perpétrés par une unité secrète du Hezbollah dont les agents, contrairement aux affirmations répandues, n’ont pas été sciemment encouragés par des citoyens argentins ou aidés par l’Iran sur sur le terrain, selon une enquête du Mossad, les services secrets israéliens.

L’étude interne du Mossad, dont les conclusions écrites ont été partagées avec le New York Times, fournit un compte rendu détaillé de la façon dont les attaques ont été planifiées – y compris la façon dont le matériel pour les explosifs a été introduit en contrebande en Argentine dans des bouteilles de shampoing et des boîtes de chocolat.

Alors que le Mossad souligne que les services de renseignement israéliens croient toujours que l’Iran, un partisan du Hezbollah, a approuvé et financé les attaques et fourni la formation et l’équipement, les conclusions contredisent les affirmations de longue date d’Israël, de l’Argentine et des États-Unis selon lesquelles Téhéran avait un rôle opérationnel sur le terrain. Ils ont également démenti les soupçons en Argentine selon lesquels des responsables locaux et des citoyens y avaient été complices.