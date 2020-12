Et à la télévision, des succès en streaming comme « Tehran » d’Apple TV Plus, « The Spy » de Netflix et « False Flag » de Hulu ont joué le Mossad comme une machine froide, brutale et efficace.

Loin de se tortiller, l’agence autrefois super-secrète a salué l’exposition, disent d’anciens espions. Le Mossad a besoin de recrues.

La technologie militaire évoluant rapidement, le Mossad fait face à des ventes plus élevées que jamais. Pour remplir les rôles hautement qualifiés qui conviennent uniquement aux cyber-champs de bataille du monde, le Mossad est en concurrence avec le secteur technologique privé prospère d’Israël pour les meilleurs et les plus brillants du pays. Les anciens combattants qui ont fait carrière dans le service national partent maintenant pour des start-ups lucratives ou ont trouvé la leur. Les sociétés israéliennes Waze, Wix, Viber et d’autres ont été fondées par des vétérans du renseignement.

En réponse, Yossi Cohen, directeur du Mossad depuis 2016 et proche allié du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a entamé une période de recrutement, augmenté le nombre d’opérations de sabotage de l’agence et augmenté son budget de milliards de shekels, a déclaré un article du journal israélien Haaretz.

Le recrutement du Mossad comprend une présence accrue sur les réseaux sociaux et un filet calculé d’informations non confirmées sur ses exploits. Et d’anciens espions disent que l’agence adopte tranquillement une série d’émissions de télévision et de films qui pourraient faire pour l’agence ce que « Top Gun » a fait si célèbre pour le recrutement de la Marine: redonner à la vie de l’organisation un aspect cool.

Les missions du Mossad exposées au public «soutiennent notre héritage. Ils permettent aux gens d’être fiers et de penser à la prochaine génération », a déclaré Avner Avraham, qui a été officier du Mossad pendant 28 ans et dirige maintenant la Spy Legends Agency, un cabinet de conseil pour les studios hollywoodiens. « Nous avons besoin de plus d’agents. »

Le nouveau site Web du Mossad, qu’Avraham a aidé à concevoir, embrasse cet esprit. Sur la page d’accueil se trouve une citation non attribuée: « Soudain, je me retrouve à faire des choses que vous pourriez voir uniquement dans les films. » (En tant que jeune officier, a déclaré Avraham, lui et ses collègues ont scanné les films de James Bond pour trouver l’inspiration.)

La réputation de l’agence menaçait le « Munich » de Steven Spielberg, dont le protagoniste était un agent du Mossad envoyé pour se venger des terroristes palestiniens qui ont assassiné 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques d’été de 1972. Dans « Munich » et autres Dramatisations inspirées du Mossad à venir, un thème commun est le bilan psychologique que la brutalité de l’œuvre fait peser sur les agents.

Israël maintient officiellement une politique stricte de non-commentaire sur les opérations secrètes. Les dirigeants étaient muets sur le meurtre du scientifique nucléaire iranien Fakhrizadeh, largement imputé à Israël. Les analystes israéliens ont déclaré que le meurtre avait porté un coup aux ambitions nucléaires de l’Iran, tandis que les critiques ont déclaré qu’il s’agissait d’une opération illégale qui n’a pas fait grand-chose pour empêcher l’Iran d’acquérir ces armes s’il choisissait de le faire.

Dans un mouvement rare, le gouvernement est devenu public en 2018 après l’attaque des archives nucléaires iraniennes. Netanyahu est apparu à la télévision pour donner des détails sur les fichiers secrètement obtenus, pour renforcer la pression internationale contre ce qu’il a qualifié d’ambitions nucléaires de l’Iran.

En Israël, les écrivains et les producteurs font partie d’une société soudée où «tout le monde a un ami ou un oncle au Mossad», a déclaré le réalisateur israélien Eytan Fox, ce qui facilite la création de versions à l’écran du Mossad. Fox a déclaré qu’il avait de nombreux amis qui y travaillent ou y ont travaillé, et qu’il les a consultés pour sa prochaine série sur un immigrant américain en Israël qui est recruté comme espion.

Ces captures d’écran du Mossad font partie d’un genre plus large de drames sur le thème de la guerre qui ont contribué à faire d’Israël un exportateur majeur de films et d’émissions de télévision.

La tendance remonte à 2010, lorsque l’émission israélienne «Hatufim» ou «POWs», qui dépeint le retour de trois Israéliens détenus en captivité au Liban, est devenue la base de «Homeland» de Showtime. En 2016, Netflix a acheté «Fauda», une série fictive sur une unité antiterroriste israélienne opérant en Cisjordanie occupée. En 2019, Sacha Baron Cohen a joué dans le thriller de la période Netflix « L’espion », à propos d’un agent légendaire du Mossad dont la collecte de renseignements réussie a aidé Israël à remporter sa victoire rapide dans la guerre de 1967 et qui a été exposé, torturé puis pendu. un public à Damas. carré.

En mars, Uma Thurman a annoncé qu’elle jouerait le rôle principal dans le remake américain de la série à suspense israélienne « False Flag », qui est vaguement basée sur le meurtre en 2010 du commandant militaire du Hamas Mahmoud al-Mabhouh à Dubaï, pour lequel Israël a été blâmé. Le meurtre, bien que dramatique, a ralenti les efforts visant à forger des liens entre Israël et les Émirats arabes unis.

Le succès le plus récent – et le plus actuel – est la série « Téhéran », qui suit une jeune femme pirate du Mossad sous couverture dans la capitale iranienne. Diffusé en Israël et diffusé sur Apple TV Plus, les rebondissements et les détails culturels de style telenovela – de l’engouement pour la rhinoplastie iranienne aux partis clandestins illégaux en passant par la politique hiérarchique au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran – ont offert aux Israéliens un aperçu de l’intérieur. comme une simple menace existentielle.

L’un des principaux médias israéliens a même utilisé des images de «Téhéran» pour un segment sur le meurtre de Fakhrizadeh.

Les nouvelles récentes du conflit de l’ombre israélo-iranien ont fait des vagues, a déclaré Ronny Perry, responsable de l’émission en tant que responsable des productions dramatiques sur la chaîne de télévision Kan. «Soudain, il y a cette exposition, ce secret que l’on vous laisse entrer, qui n’était quelque chose que pour quelques personnes jusqu’à récemment», dit-elle.

Alors que les tensions entre Israël et l’Iran s’intensifient, l’équipage se prépare pour la deuxième saison avec un œil sur les développements de l’actualité, « qui vont parfois au-delà de ce que nous aurions pu imaginer », a déclaré Perry.

Tous les anciens employés du Mossad ne sont pas à l’aise avec la nouvelle ouverture. Orna Klein, une ancienne espionne du Mossad, a déclaré qu’elle craignait que l’interprétation mélodramatique ne rende plus difficile pour les agents de faire leur travail.

Pendant plus de 26 ans à l’agence, elle a dit qu’elle dormait avec les lumières allumées tous les soirs, sachant qu’à son réveil, elle devrait immédiatement reconnaître le pays dans lequel elle se trouvait, la langue qu’elle devait parler, la personne qu’elle devait être.

«À mon époque, personne ne parlait de rien – ni aux journaux, ni à personne», a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas le travail. »

Mishka Ben-David, un ancien agent du Mossad qui a écrit un roman d’espionnage qui est en train d’être adapté comme une série télévisée israélienne, se souvient quand l’agence a commencé à devenir plus ouverte sur son travail.

C’était après le meurtre en 2010 du responsable du Hamas à Dubaï. Le groupe de frappe aurait utilisé les noms de vrais Israéliens et falsifié des copies de passeports européens, une erreur diplomatique embarrassante pour Israël. Un censeur officiel nommé Ben-David, a-t-il déclaré, l’encourageant à parler aux médias de l’agence, vraisemblablement pour la défendre. Ses ex-patrons voulaient qu’il «arrête de refuser les interviews».