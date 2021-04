L’appelant un « attaque » et un exemple de «Terrorisme nucléaire», Les responsables iraniens ont déclaré que l’incident n’avait causé aucun dommage, mais les rapports des médias israéliens qui ont suivi ont contesté cela.

Citant des sources anonymes, divers médias, dont le Times of Israel et le Jerusalem Post, ont affirmé que l’installation était maintenue « sévère » et « extensif » dommages résultant d’un « cyber-attaque. »

Alors que Téhéran s’est abstenu de nommer le coupable, le Jerusalem Post n’a pas hésité à désigner le service de renseignement Mossad comme étant responsable de l’attaque. Une source citée par le Post a spécifiquement affirmé que l’incident de Natanz – l’un des sites clés du programme d’enrichissement nucléaire de l’Iran – était « Pas un accident. » Bien qu’aucune preuve n’ait encore été fournie, «Sources occidentales» ont été cités comme confirmant le rôle du Mossad.

L’incident survenu dans l’installation a été initialement décrit comme un « Problème d’électricité » au sein du réseau électrique qui n’avait causé ni blessures ni pollution. Cependant, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a décrit plus tard l’incident comme «Terrorisme nucléaire», et a déclaré que Téhéran se réservait le droit de répondre et de prendre des mesures contre les responsables.

Les responsables israéliens n’ont jusqu’à présent fait aucun commentaire public sur l’incident. Les médias ont rapidement interprété les déclarations faites dimanche par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (FDI) comme un clin d’œil à l’implication présumée de Tel Aviv.

« La bataille contre l’Iran et ses mandataires, et contre l’armement iranien, est une tâche gigantesque », Netanyahu a dit, dans ce que le Jerusalem Post a décrit comme un « indice » à la possibilité de l’implication du Mossad. «La situation qui existe aujourd’hui n’est pas nécessairement celle qui existera demain», il ajouta.

Les propos du chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Aviv Kochavi, ont été résumés par le Post, à leur tour, comme suit: « Un indice fort rare indiquant l’implication israélienne. »

«Les actions de Tsahal à travers le Moyen-Orient ne sont pas cachées à la vision de nos ennemis. [They] nous observent, découvrent nos capacités et réfléchissent attentivement à leurs prochaines étapes, » Dit Kochavi.

L’Iran a seulement dit que les causes de l’incident sont « Sous enquête » et a rendu public très peu de détails. L’incident a eu lieu juste un jour après que le président iranien Hassan Rohani a annoncé que son pays avait commencé à utiliser de nouvelles centrifugeuses pour enrichir l’uranium sur le site de Natanz.

Les développements interviennent alors que l’accord nucléaire iranien de 2015 – également connu sous le nom de Plan d’action global conjoint – est en jeu. En échange de la levée des sanctions internationales, l’accord a imposé de sérieuses limitations au programme nucléaire iranien, y compris un plafond sur la pureté de l’uranium et la quantité que Téhéran pourrait produire et stocker.

L’Iran a commencé à renoncer à ses engagements envers l’accord en 2018, après que les États-Unis se soient retirés unilatéralement du traité sous l’ancien président Donald Trump, dont l’administration a plutôt lancé un «Pression maximale» campagne de sanctions.

Sous la surveillance du président Joe Biden, Washington et Téhéran ont repris ces derniers mois les pourparlers sur l’accord, bien qu’ils n’aient négocié qu’indirectement. Un cycle de négociations à Vienne plus tôt en avril n’a abouti à aucune avancée majeure.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!