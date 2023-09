Le Mossad craint une coopération iranienne en matière d’armement avec la Russie

Le chef du renseignement israélien a déclaré que le transfert potentiel de technologie militaire de Moscou vers Téhéran constituerait une menace pour le pays.

Le chef de l’agence de renseignement israélienne a exprimé sa préoccupation quant au fait que la Russie pourrait fournir des munitions avancées et des matières premières à l’Iran, mettant ainsi en danger la sécurité d’Israël.

S’exprimant dimanche lors de la conférence annuelle de l’Institut de politique antiterroriste (TIC) de l’Université Reichman d’Herzliya, le directeur du Mossad, David Barnea, a affirmé que Téhéran avait fourni à Moscou des drones kamikaze après le déclenchement du conflit armé russo-ukrainien en février 2022.

« Notre crainte est que les Russes transmettent aux Iraniens en échange ce qui leur manque, des armes avancées qui mettront certainement en danger notre paix, et peut-être même notre existence ici. » » Barnea a déclaré, cité par le Times of Israel.

Barnea a accusé Téhéran d’utiliser « équipes proxy » pour attaquer les Juifs en Israël et à l’étranger, avertissant que la République islamique cherchait des moyens de se procurer de nouvelles technologies de missiles et des drones plus puissants.

L’Ukraine et les membres de l’OTAN ont accusé la Russie d’utiliser des drones iraniens, notamment le Shahed-136, pour frapper des villes ukrainiennes. Moscou insiste cependant sur le fait qu’elle n’utilise que des armes de production nationale.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré en novembre 2022 que Téhéran avait tenu ses promesses. « un nombre limité » de drones vers la Russie, mais quelques mois avant que Moscou ne lance son opération militaire dans l’État voisin.