Le Mossad aide le Brésil à arrêter des terroristes liés au Hezbollah pour antisémitisme

Mercredi, lors d’une opération antiterroriste majeure, la police fédérale brésilienne et le Mossad ont agi rapidement pour empêcher des attaques terroristes imminentes dans le pays, contre la communauté juive. Le rapport brésilien a révélé mercredi que l’opération visait à démanteler des groupes qui se préparaient « à commettre des actes terroristes » et « recrutaient des Brésiliens pour des actes extrêmes » visant les bâtiments de la communauté juive au Brésil.

Selon le rapport, les autorités ont exécuté deux mandats d’arrêt temporaires et mené des perquisitions dans 11 endroits du Minas Gerais, de São Paulo et de la capitale fédérale, Brasilia. La police fédérale a déclaré que les personnes impliquées dans le recrutement ou dans l’adhésion à des organisations terroristes pourraient être passibles de sanctions juridiques sévères, notamment de longues peines de prison.

Les enquêtes ont identifié les liens des suspects avec le Hezbollah, un groupe engagé dans un conflit avec Israël et favorable aux revendications d’un État palestinien. Notamment, une enquête menée en 2014 par la police fédérale a révélé des liens entre le Hezbollah et le cartel brésilien du Premier commandement de la capitale (PCC), notamment des échanges d’armes présumés et la protection des prisonniers libanais au Brésil.

O Globo a rapporté que l’un des prisonniers avait été arrêté à l’aéroport de Guarulhos, à São Paulo, à son arrivée du Liban. “Les autorités pensent qu’il est déjà arrivé avec des informations lui permettant de perpétrer les attaques”, indique le rapport.

Cette opération s’inscrit dans le contexte de la stricte législation antiterroriste adoptée par le Brésil avant les Jeux olympiques de Rio de 2016, qui adopte une position ferme contre les actes motivés par la xénophobie ou la discrimination raciale, ethnique et religieuse.

Le chef du Hezbollah, Cheikh Hassan Nasrallah, prononce un discours vidéo lors d’une cérémonie dans la banlieue sud de Beyrouth, vendredi dernier. (crédit : ALAA AL-MARJANI/REUTERS)

L’opération intervient au milieu d’une recrudescence des incidents antisémites au Brésil

Une augmentation alarmante des incidents antisémites au Brésil a été signalée, augmentant les tensions et la vigilance au sein des communautés juives. Le rapport brésilien a souligné une augmentation stupéfiante de 760 pour cent des incidents antisémites liés aux écoles au cours des trois dernières années, intensifiant les inquiétudes quant aux menaces potentielles et soulignant la nécessité de telles actions préventives de la part des forces de l’ordre.

Selon le Congrès juif mondial, il y a environ 92 000 Juifs au Brésil, ce qui en fait la 10ème communauté juive au monde et la deuxième en Amérique latine, derrière l’Argentine.

Publicité

Le Bureau du Premier ministre (PMO) a réagi mercredi soir à ce rapport au nom du Mossad.

« Les forces de sécurité au Brésil, en collaboration avec le Mossad et ses partenaires au sein de la communauté de sécurité israélienne, ainsi que d’autres agences internationales de sécurité et d’application de la loi, ont réussi à déjouer une attaque planifiée par le groupe terroriste Hezbollah – orchestrée et financée par le régime iranien. Cette perturbation cible un vaste réseau qui s’étend à plusieurs autres pays du monde.

“Le Mossad exprime sa gratitude aux forces de sécurité brésiliennes pour leur rôle dans l’arrestation d’une cellule terroriste opérant sous les directives du Hezbollah, qui avait l’intention de mener une attaque contre des cibles israéliennes et juives au Brésil”, a déclaré le cabinet du Premier ministre.

“Au milieu du conflit en cours à Gaza avec le groupe terroriste Hamas, le Hezbollah et le régime iranien persistent dans leurs efforts mondiaux pour orchestrer des attaques contre des cibles israéliennes, juives et occidentales.

“Le Mossad emploie activement et continuera d’employer un large éventail de tactiques pour empêcher ces tentatives, en opérant là où cela est nécessaire”, a conclu le cabinet du Premier ministre.