Des falsifications des services de renseignements israéliens auraient conduit à la vague d’explosions de mardi qui aurait blessé des milliers de personnes

La série d’explosions qui a fait plusieurs morts et des milliers de blessés mardi au Liban a été orchestrée par les services de renseignement israéliens du Mossad, selon des sources citées par des médias occidentaux.

Le gouvernement israélien n’a pas revendiqué la responsabilité de l’incident et aurait demandé aux responsables de ne pas commenter l’incident. Bien qu’un conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu ait initialement fait allusion à l’implication de l’État juif dans l’affaire X, le message a ensuite été supprimé.

Des responsables américains et d’autres pays cités par le New York Times ont affirmé qu’Israël avait caché des explosifs dans une cargaison de téléavertisseurs importés de Taïwan. Les microcharges, pesant plusieurs grammes chacune, ont été placées à côté de la batterie de chaque appareil, selon le rapport.

Reuters et le NYT ont tous deux identifié la société Gold Apollo comme étant à l'origine du matériel saboté. Les téléavertisseurs ont été fabriqués par la société européenne BAC.















Le lot intercepté comprenait plus de 3 000 engins, que le groupe militant Hezbollah a distribués à ses membres dans tout le Liban, et dont une poignée a atteint des alliés en Iran et en Syrie, a indiqué le NYT. Reuters a estimé le nombre d’engins truqués à 5 000, dont 3 000 ont explosé.

Des sources au sein du gouvernement américain ont déclaré à Axios qu’Israël avait ordonné les détonations par crainte que les explosifs puissent être découverts par des agents du Hezbollah. L’un des responsables a décrit la situation comme suit : « un moment où l’on peut l’utiliser ou le perdre. » Une source israélienne a affirmé que les téléavertisseurs piégés étaient censés être utilisés comme un coup d’envoi paralysant dans une éventuelle guerre totale avec le mouvement.

Lundi, un conseiller principal du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, s’est rendu en Israël pour rencontrer Netanyahu et des membres importants de son gouvernement.

Washington affirme vouloir faire pression sur Jérusalem-Ouest pour qu’elle signe un accord de paix avec le Hamas, le groupe palestinien basé à Gaza qui a lancé l’attaque du 7 octobre contre Israël, déclenchant l’opération militaire en cours. Le conflit est devenu la source de nouvelles tensions régionales, avec des affrontements de faible intensité qui se produisent régulièrement à la frontière libanaise.

Selon Axios, la vague d’explosions a renforcé les craintes d’un conflit plus large. Le gouvernement libanais et les dirigeants du Hezbollah ont accusé Israël d’être à l’origine de ce que le Premier ministre par intérim Najib Mikati a qualifié d’acte de terrorisme. « agression criminelle » contre son pays.

L’ambassadeur iranien au Liban, Mojtaba Amini, est l’une des victimes de l’attaque. Téhéran, allié du Hamas et du Hezbollah, a déjà été la cible d’Israël au cours du conflit.