Dans l’actualité #BOSSIPSounds, un auteur-compositeur-interprète nominé aux Grammy Awards devient viral pour un morceau inédit.

Chez Tish Hyman chanson à venir, « Chanceux, » a déclenché une sensation virale avant même sa sortie officielle après en avoir chanté une partie sur les réseaux sociaux.

Le morceau émouvant de Hyman contient des affirmations de gratitude et plusieurs des adeptes du chanteur ont exprimé qu’il touchait une corde sensible et fournissait une source de réconfort indispensable pendant les périodes difficiles.

« J’ai le destin de mon côté, j’ai tellement de chance », a déclaré le chanteur Hyman. « Je fais ce que j’aime tous les jours, je me fraye toujours un chemin. »

Dans les commentaires, plusieurs stars ont jailli du disque qui édifie, unit et réconforte ses auditeurs.

« Non, c’est celui-là », a écrit le comédien WatchJazzy à propos de la chanson. « Vous savez que je VIS pour les affirmations positives et la gratitude J’AIME LA CHANSON », a commenté l’influenceur Somaya Reece.

Alors que l’excitation entourant la sortie de « Lucky » monte, des rumeurs et des informations privilégiées suggèrent que la chanson comportera une collaboration avec Leon Thomas.

Thomas est connu pour son impressionnante gamme vocale et sa polyvalence et a travaillé avec de nombreux musiciens acclamés, et les fans attendent avec impatience la synergie entre ses talents et le style distinctif de Hyman.

Alors que les détails concernant la collaboration et la sortie officielle de « Lucky » restent secrets, le succès viral de la chanson a créé un sentiment d’anticipation alors que les gens ont hâte d’entendre le savant soul mélanger divers genres musicaux et le coupler avec les prouesses vocales de Leon Thomas.

Vous sentez-vous « chanceux » à propos du nouveau morceau de Tish Hyman et de la collaboration à venir ?