Le morceau de Nikki Tamboli et Milind Gaba vous fera groover

L’un des artistes musicaux les plus populaires et les plus appréciés du Pendjab, Millind Gaba, est devenu célèbre pour sa polyvalence et son style caractéristique dans le paysage de la culture pop du Pendjab. Il est maintenant sorti avec une autre chanson de fête stellaire en collaboration avec la série T de Bhushan Kumar – ‘Shanti’. La piste mettant également en vedette l’acteur Nikki Tamboli est une chanson amusante et optimiste avec un clip tout aussi coloré et intéressant.

Écrit et composé par Millind Gaba avec des paroles de rap supplémentaires d’Asli Gold, ‘Shanti’ réalisé par Satti Dhillon, met en vedette Millind Gaba qui vole le cœur de Nikki Tamboli une ligne à la fois avec un butin complet. Parlant du morceau, le grand patron de la série T, Bhushan Kumar, a déclaré : « Avec Millind dans l’espace pop-rap, vous pouvez toujours vous attendre à un morceau complètement divertissant et c’est ce qu’est ‘Shanti’. L’énergie et la chimie de Millind et Nikki Tamboli dans la chanson sont une montre à ne pas manquer. »

Millind Gaba a déclaré: « Shanti est une chanson de fête amusante. Les paroles et la musique sont entraînantes et les décors sont vraiment brillants avec des couleurs pop. Je suis sûr que mes fans vont adorer. » À propos de la chanson, Nikki Tamboli a déclaré: « Shanti est assuré de vous faire groover. Je me suis beaucoup amusé à filmer celle-ci avec Millind Gaba et j’espère que tout le monde l’aimera tout autant. »