Les fans de LOVE Island sont convaincus que le beau gosse de Casa Amor, Dale, n’est pas vraiment fan de Chloé – malgré qu’elle s’en prenne à lui.

La responsable marketing, qui est en couple d’amitié avec Hugo, a été ravie lorsque six nouveaux garçons sont entrés dans la villa et qu’elle a jeté son dévolu sur l’insulaire écossais.

Les fans de Love Island ne savent pas si Dale aime vraiment Chloé[/caption]

Chloé discute avec Dale depuis qu’il est entré dans la villa[/caption]

Elle a cessé d’être abandonnée par Toby alors qu’elle tirait Dale pour une conversation – et a clairement exprimé ses intentions, même si elle a admis qu’elle n’était pas sûre de ses colliers.

Elle a dit à ses collègues filles de la villa dans l’épisode d’hier soir: «Dale, potentiel d’envie d’accord. En ce moment, si je devais en choisir un à embrasser, ce serait lui.

« Il a beaucoup de choses pour lui dans ce sens. C’était juste les deux chaînes qui me dérangeaient.

Dans un effort pour l’amener à abandonner le bling, Chloé s’est assurée de complimenter Dale lorsqu’il s’est habillé sans eux.

Lors d’une conversation amoureuse, elle a déclaré: «Vous n’avez pas les chaînes, c’est un bon look. Je suis en fait là pour ça sans le bling. Je peux voir tous vos tatouages, très sympa.

Mais ceux qui regardaient à la maison ont rapidement souligné que peu importe ce que ressent Chloé si Dale n’est pas à bord – et beaucoup pensent que le barbier n’est pas intéressé.

Une personne a écrit : « Dale, si tu n’aimes pas Chloé, ne le force pas #LoveIsland. «

Un deuxième a ajouté: « Je pense que Chloé est un peu trop fade pour Dale, tu sais #LoveIsland. «

Tandis qu’un troisième remarquait : «#LoveIsland Dale me donne de mauvaises vibrations Anton ngl et ce n’est pas seulement à cause de son accent. Je ne pense pas qu’il aime Chloe tbh. Mais il est trop tôt pour prédire quoi que ce soit, mais nous devrons attendre et voir ce qui se passera avec cette paire, je suis intrigué.

Le beau mec tatoué espère être choisi pour rester dans la série[/caption]

Chloé était en couple avec Toby mais il l’a abandonnée pour Abi[/caption]





