« Le moratoire sur les expulsions tue les petits propriétaires », dit l’un

Howard Simon possède un petit immeuble dans le Massachusetts avec trois unités locatives. Il n’a pas reçu le loyer de l’un d’eux depuis octobre dernier et a perdu environ 7 000 $ jusqu’à présent.

La majorité des propriétaires fonciers du pays sont des investisseurs individuels. Ils possèdent environ 23 millions d’unités dans 17 millions de propriétés, selon le recensement américain. Plus de 6 millions de ménages locataires sont en retard de loyer, également selon le recensement. Les propriétaires n’ont pratiquement aucun recours.

« Chaque mois qui passe augmente encore le risque de perdre un nombre toujours croissant de logements locatifs, mettant finalement en péril la disponibilité de logements sûrs, durables et abordables pour tous les Américains », a écrit Bob Pinnegar, PDG de la National Apartment Association, dans un communiqué. « Les moratoires sur les expulsions imparfaits laissent les locataires avec une dette insurmontable et les fournisseurs de logements tiennent le sac alors que la crise de l’abordabilité du logement de notre pays se transforme en un désastre de l’abordabilité du logement. »

Des groupes représentant les propriétaires avaient fait pression pour mettre fin au moratoire et préviennent maintenant qu’un mois supplémentaire mettra certains de ces propriétaires à la faillite.

La prolongation d’un mois du moratoire sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention était une bonne nouvelle pour les locataires, mais un autre clou dans le cercueil pour certains propriétaires en difficulté.

« J’ai des hypothèques, j’ai des dépenses pour les réparations de cet immeuble en particulier, je perds un tiers du loyer juste à cause de cela », a déclaré Simon. « Et vous connaissez les autres locataires qui occupent les deux autres unités, ils font de leur mieux et font de leur mieux. »

Simon a contacté les locataires délinquants mais a déclaré qu’ils ne répondraient pas et qu’ils ne solliciteraient pas les aides à leur disposition. Alors qu’environ 34 milliards de dollars d’aide fédérale ont été distribués aux États pour le loyer et les services publics, remettre cet argent aux propriétaires a été un processus onéreux car le locataire doit être impliqué.

« Dans mon cas particulier, le locataire ne coopère même pas pour remplir la demande. Je ne suis qu’un petit propriétaire et je ne suis pas une grande entreprise comme beaucoup d’autres grandes organisations de location, donc bien que le financement soit très utile, si le locataire ne coopère pas, tout s’effondre », a déclaré Simon.

Avant l’extension de l’interdiction d’expulsion, il y aurait eu environ 473 000 demandes d’expulsion en juillet et août, selon les calculs de Zillow à partir des estimations du recensement. C’est une baisse d’environ 100 000 par rapport à ce qui avait été prévu en mars dernier. L’amélioration est due à l’aide fédérale atteignant certains locataires ainsi qu’à une amélioration globale de l’économie et de l’emploi. Les chiffres devraient encore baisser avec un mois supplémentaire de répit.

Pourtant, les propriétaires se disent en colère contre la façon dont l’aide fédérale, 46 milliards de dollars provenant de deux programmes de secours différents, a été allouée et distribuée.

« Si la bureaucratie de l’aide à la location est un monstre, alors les gouvernements locaux qui l’ont créée sont le Dr Frankenstein », a déclaré Dean Hunter, PDG de la Small Multifamily Owners Association et lui-même propriétaire. « Ils ont demandé aux États et aux villes de créer des infrastructures entièrement nouvelles pour retirer l’argent, au lieu d’utiliser les organisations communautaires et les filets de sécurité existants. »

Hunter soutient que les petits propriétaires sont traités comme de grandes entreprises, mais auraient plutôt dû être inclus dans le programme d’aide aux petites entreprises, le Paycheck Protection Program.

« C’est la prise de propriété privée la plus excessive et la plus large de ma vie », a déclaré Hunter. « Le moratoire sur les expulsions tue les petits propriétaires, pas la pandémie.

Après avoir prolongé le moratoire, l’administration Biden a décrit les mesures qu’elle prendrait pour aider davantage les locataires et les propriétaires. Il a déclaré que le Trésor américain clarifierait « comment les bénéficiaires peuvent réaliser des économies d’échelle en obtenant des informations en vrac auprès des fournisseurs de services publics et des propriétaires de plusieurs unités pour aider à accélérer la détermination de l’admissibilité des ménages et regrouper, en un seul paiement, les montants approuvés pour le bénéfice de plusieurs locataires éligibles.

Cela, et d’autres efforts des gouvernements étatiques et locaux, devraient aider certains, mais si les propriétaires n’obtiennent pas le soulagement dont ils ont besoin, il y aura des ramifications pour le marché du logement au sens large.

« Ce qui va être un tsunami, c’est une perte de logements abordables et naturels, parce que les petits propriétaires vont vendre leurs propriétés », a déclaré Hunter.