Le moratoire sur les expulsions expire alors que des millions de personnes risquent de perdre leur maison après que Biden a refusé d’étendre la protection des locataires

Des MILLIONS de personnes risquent d’être expulsées de leur domicile après que Joe Biden a refusé de prolonger le moratoire sur les expulsions offrant une protection aux locataires.

Le moratoire fédéral sur les expulsions prend fin aujourd’hui, laissant ceux qui ont eu du mal à payer leur loyer à être expulsés de leur maison alors que la variante delta du coronavirus se propage rapidement.

Roxanne Schaefer, à l’extérieur de son immeuble à Rhode Island, a des mois de retard sur son loyer et risque maintenant d’être expulsée Crédit : AP

L’administration Biden a affirmé qu’elle avait les mains liées parce qu’elle ne pouvait pas prolonger le moratoire Crédit : CNP

L’annonce de la fin du moratoire a été annoncée jeudi avec l’administration Biden disant qu’elle voulait le prolonger en raison de la hausse des infections, mais a affirmé que ses mains étaient liées après que la Cour suprême des États-Unis a signalé en juin qu’il ne serait pas prolongé au-delà de la fin juillet sans le Congrès. action.

Vendredi, les législateurs de la Chambre ont tenté, sans succès, d’adopter un projet de loi visant à prolonger le moratoire, même de quelques mois.

Certains législateurs démocrates avaient souhaité qu’il soit prolongé jusqu’à la fin de l’année.

« Août va être un mois difficile parce que beaucoup de gens seront déplacés de chez eux », a déclaré Jeffrey Hearne, directeur des contentieux Legal Services of Greater Miami, Inc. « Ce sera à des chiffres que nous n’avons jamais vus auparavant. Il y a beaucoup de gens qui sont protégés par le … moratoire.

Le moratoire, mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention en septembre pour tenter d’empêcher la propagation du coronavirus, est crédité du maintien de deux millions de personnes chez elles au cours de la dernière année alors que la pandémie a frappé l’économie, selon le Laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton.

Les moratoires sur les expulsions resteront en place à New York, New Jersey, Maryland, Illinois, Californie et Washington, DC, jusqu’à leur expiration plus tard cette année.

LES EXPULSIONS POURRAIENT COMMENCER LUNDI

Ailleurs, la fin du moratoire fédéral signifie que les expulsions pourraient commencer lundi, entraînant des années d’expulsions sur plusieurs semaines et inaugurant la pire crise du logement depuis la Grande Récession.

Roxanne Schaefer, qui souffre déjà d’une myriade de problèmes de santé, notamment de problèmes respiratoires et d’un trouble osseux, fait partie des millions de personnes qui craignent l’itinérance.

Dans un appartement délabré et peu meublé du Rhode Island qu’elle partage avec sa petite amie, son frère, un chien et un chaton, la femme de 38 ans a 3 000 $ de retard sur son loyer mensuel de 995 $ après que sa petite amie a perdu son emploi de lave-vaisselle pendant la pandémie.

Des boîtes remplies de leurs biens se trouvaient derrière un canapé dans l’appartement, qui, selon Schaeffer, est infesté de souris et de cafards, et a même des écureuils dans sa chambre.

Le propriétaire, qui a tenté de l’expulser pour la première fois en janvier, a refusé de bénéficier de l’aide fédérale au loyer. La seule chose qui l’empêche de changer les serrures et de l’expulser est donc le moratoire du CDC.

Son chèque d’invalidité mensuel de 800 $ ne paiera pas pour un nouvel appartement. Elle n’a que 1 000 $ d’économies.

« J’ai de l’anxiété. Je suis stressé. Je ne peux pas dormir », a déclaré Schaefer, de West Warwick, Rhode Island, par crainte d’être jeté à la rue. « S’il le fait, vous savez, je perds tout, et je n’aurai rien. Je serai sans abri.

Plus de 15 millions de personnes vivent dans des ménages qui doivent jusqu’à 20 milliards de dollars à leurs propriétaires, selon l’Aspen Institute.

QUELQUES 3,6 M DE PERSONNES RISQUENT D’ÊTRE EXPULSÉES

Au 5 juillet, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

Certaines parties du Sud et d’autres régions où la protection des locataires est plus faible connaîtront probablement les pics les plus importants, et les communautés de couleur, où les taux de vaccination sont parfois plus faibles, seront les plus durement touchées.

Mais les défenseurs disent que cette crise est susceptible d’avoir un impact plus large que les expulsions pré-pandémiques, atteignant les zones suburbaines et rurales et les familles de travailleurs qui ont perdu leur emploi et n’ont jamais connu d’expulsion auparavant.

« Je sais personnellement que bon nombre des personnes expulsées sont des personnes qui travaillaient auparavant, qui n’ont jamais eu de problèmes », a déclaré Kristen Randall, une gendarme du comté de Pima, en Arizona, qui sera chargée de procéder aux expulsions à partir de lundi.

« Ce sont des personnes qui ont déjà essayé de trouver un nouveau logement, un nouvel appartement ou d’emménager avec des familles », a-t-elle déclaré. «Je sais que bon nombre d’entre eux prévoient de rester dans leur voiture ou envisagent d’essayer de faire des réservations dans des refuges locaux. Mais à cause de la pandémie, notre espace d’abri a été plus limité. »

« Nous allons voir une proportion plus élevée de personnes descendre dans la rue que nous ne le voyons normalement. C’est malheureux. »

La crise ne fera qu’empirer en septembre lorsque la première procédure de saisie devrait commencer.

Selon la Mortgage Bankers Association, environ 1,75 million de propriétaires – environ 3,5 % de toutes les maisons – sont dans une sorte de plan d’abstention avec leurs banques.

À titre de comparaison, environ 10 millions de propriétaires ont perdu leur maison à cause de la saisie après l’éclatement de la bulle immobilière en 2008.

ASSISTANCE LOCATION

L’administration Biden avait espéré que les montants historiques d’aide au loyer alloués par le Congrès en décembre et mars aideraient à éviter une crise d’expulsion.

Mais jusqu’à présent, seulement environ 3 milliards de dollars de la première tranche de 25 milliards de dollars avaient été distribués jusqu’en juin par les États et les localités.

Un autre 21,5 milliards de dollars ira aux États. La vitesse des décaissements s’est accélérée en juin, mais certains États comme New York n’ont presque rien distribué. Plusieurs autres n’ont approuvé que quelques millions de dollars.

« Nous sommes au bord de niveaux catastrophiques de déplacements de logements à travers le pays, ce qui ne fera qu’accroître la menace immédiate pour la santé publique », a déclaré Emily Benfer, professeure de droit à l’Université Wake Forest et présidente du groupe de travail sur les expulsions de l’American Bar Association. , Stabilité et équité du logement.

Certains endroits verront une augmentation du nombre de personnes expulsées dans les prochains jours, tandis que d’autres juridictions verront une augmentation des dossiers judiciaires qui entraîneront des expulsions sur plusieurs mois.

« C’est presque insondable. Nous sommes au bord du précipice d’une crise d’expulsion à l’échelle nationale qui est entièrement évitable avec plus de temps pour distribuer l’aide au loyer », a déclaré Benfer.

« Le moratoire sur les expulsions est la seule chose qui s’interpose entre des millions de locataires et l’expulsion alors que les demandes d’aide au loyer sont en attente. Lorsque cet outil de santé publique essentiel prendra fin samedi, tout comme la variante delta surgit, la situation deviendra désastreuse. »

De nombreux locataires assiégés seront contraints de quitter un marché du logement brûlant où les prix augmentent et les taux d’inoccupation ont chuté.

Ils seront coincés avec des dossiers d’expulsion et des loyers impayés qui rendront presque impossible la recherche de nouveaux appartements, laissant beaucoup de gens se cacher avec des familles, se tourner vers des refuges pour sans-abri déjà tendus ou trouver des logements dangereux dans des quartiers à faible revenu qui manquent de bonnes écoles, de bonnes l’emploi et l’accès aux transports. Beaucoup seront également criblés de dettes.

Les expulsions s’avéreront également coûteuses pour les communautés dans lesquelles elles résident. Des études ont montré que les familles expulsées sont confrontées à une longue liste de problèmes de santé, allant des taux de mortalité infantile plus élevés à l’hypertension artérielle en passant par le suicide.

Et les contribuables paient souvent la facture, en fournissant des services sociaux, des soins de santé et des services aux sans-abri.

Une étude de la National Low Income Housing Coalition et du programme Innovation for Justice de l’Université de l’Arizona a révélé que les coûts des expulsions liées à la pandémie pourraient atteindre 129 milliards de dollars.

Dans le Rhode Island, Schaefer a eu du mal à comprendre pourquoi son propriétaire ne prendrait pas l’aide fédérale au loyer.

Les propriétaires, dont beaucoup ont contesté avec succès le moratoire devant les tribunaux, soutiennent que l’économie s’améliore et que les cas de coronavirus sont en baisse dans la plupart des endroits.

Ceux qui ne prennent pas d’aide au loyer refusent pour diverses raisons, notamment le désir de faire sortir le locataire.

« Ce n’est pas que je veuille vivre ici gratuitement », a déclaré Schaefer. « Je sais que partout où vous allez et vivez, vous devez payer. Mais je demande juste à être raisonnable.

« Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter l’allégement de loyer ? Vous savez, ils paient », a-t-elle ajouté. « Dans les papiers, il est dit qu’ils vont payer, genre, deux mois à l’avance. Au moins d’ici là, deux mois, je peux économiser pas mal d’argent et verser un acompte ailleurs pour déménager, et vous aurez l’argent que nous vous devons et vous déménagerez.

Roxanne Schaefer a 3 000 $ de retard sur son loyer mensuel de 995 $ Crédit : AP

Roxanne dit qu’elle perdra tout si elle est expulsée Crédit : AP