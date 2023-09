Le moral des unités d’appareils Amazon diminue au milieu des coupes budgétaires et de la faiblesse du pipeline de développement | Actualités technologiques

Certains employés de la division matérielle autrefois réputée d’Amazon – responsable d’appareils populaires tels que le lecteur Kindle et l’assistant vocal Echo – affirment que le moral au sein de la division a souffert en raison des réductions de personnel et d’un pipeline d’appareils en développement dont ils craignent qu’ils ne soient pas susceptibles de se révéler efficaces.

La division, connue sous le nom de Lab126, était au centre des préoccupations du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui la présentait comme un moteur de projets futurs, mais plus récemment, elle a été secouée par des licenciements massifs et des départs de dirigeants clés, dont le dirigeant Dave Limp, un dirigeant de 13 ans. vétéran qui a annoncé son intention de se retirer plus tard cette année.

Reuters a interrogé plus de 15 employés actuels et anciens, qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de leurs conditions d’emploi, et qui ont décrit un mélange de nouveaux appareils en développement, dont beaucoup visaient à encourager les clients à utiliser le service vocal Alexa, autrefois révolutionnaire. qui est désormais confronté à un défi de taille à l’ère de l’IA générative et de ChatGPT.

La société – le plus grand détaillant en ligne au monde – organise un événement de lancement d’appareils et de services le 20 septembre, au cours duquel elle devrait présenter des versions actualisées de certains produits existants tels que la tablette Fire, la clé Fire TV et la liseuse Kindle Scribe, entre autres annonces. . Reuters n’a pas été en mesure de déterminer les plans complets d’Amazon concernant cette annonce.

L’agence de presse a pu identifier cinq nouveaux appareils différents en cours de développement. Ceux-ci incluent un détecteur de monoxyde de carbone et un moniteur de consommation d’énergie domestique – tous deux intégrant Alexa – ainsi qu’un projecteur domestique pour transformer n’importe quelle surface en écran. Certaines sources ont mentionné d’autres projets, dont les détails complets n’ont pas pu être confirmés.

Amazon espère que les consommateurs installeront des appareils compatibles Alexa dans davantage de pièces de leur maison et s’habitueront à utiliser le système tout au long de la journée, ont indiqué les sources.

L’entreprise a également travaillé sur un appareil de mesure numérique compatible Alexa (par exemple, pour cartographier les dimensions de sa maison) et un appareil de test de virus initialement destiné à détecter le Covid, ont indiqué les sources.

Amazon reste discret sur ses projets internes au Lab126, qui ont longtemps joué un rôle crucial dans sa volonté de se positionner en tant qu’innovateur technologique. Tous ne seront pas produits commercialement, parfois en raison de préoccupations financières ou de marché, ont indiqué les sources, tandis que certains ont déjà été retravaillés ou complètement annulés.

Bien que relativement petit au sein de l’empire tentaculaire d’Amazon, l’appareil a été symboliquement important en tant que terrain d’essai de gadgets et visage public d’Alexa grâce aux assistants vocaux. Amazon a déclaré que son activité d’appareils et de services n’était pas rentable, sans fournir de chiffres.

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter les produits en développement.

« Suggérer que quelques anecdotes dressent un tableau de la réalité d’une organisation aussi grande et diversifiée que les appareils et les services est inexact », a déclaré la porte-parole Kinley Pearsall dans une réponse écrite aux questions sur le moral et les appareils du Lab126. L’entreprise « est un élément essentiel de l’innovation depuis plus d’une décennie et a créé une série de produits qui font partie intégrante de la vie quotidienne des gens ».

Les sources ont déclaré que les années de pertes et de changements de stratégie du laboratoire ont contribué à la baisse du moral. Beaucoup ont souligné le robot de surveillance domestique Astro lancé en 2021 qui, à 1 600 $, reste une niche et a été critiqué pour avoir donné la chair de poule à certains consommateurs.

Cela faisait suite à une série d’appareils peu vendus, tels qu’une horloge alimentée par un assistant vocal, le smartphone Fire et un appareil photo faisant également office de styliste personnel, ont indiqué les sources.

Amazon, selon les sources, tente de répondre à l’intérêt déclinant pour son assistant vocal Alexa près d’une décennie après son lancement et face à la concurrence des chatbots IA de Google d’Alphabet et d’une multitude de startups, dont OpenAI, soutenue par Microsoft. ChatGPT et d’autres outils similaires ont ébloui les consommateurs et les investisseurs depuis la fin de l’année dernière avec leur capacité à construire des réponses textuelles longues et cohérentes à des invites complexes, un format difficile à traduire pour un assistant vocal.

Amazon a déclaré qu’il développait sa propre IA générative pour renforcer Alexa, mais n’a pas révélé grand-chose au-delà d’une affirmation du mois d’août selon laquelle « chacune de nos équipes travaille à la création d’applications d’IA générative ».

Généralement accessible via des appareils tels que les téléviseurs Amazon et les haut-parleurs Echo, Alexa fournit des réponses vocales aux questions et peut être utilisée pour des achats sur la boutique en ligne d’Amazon. La société a également travaillé pour faire d’Alexa un hub domotique permettant de contrôler vocalement les ampoules et les appareils électroménagers.

Mais Amazon n’a pas réussi à trouver un moyen cohérent de profiter d’Alexa.

« La capacité d’Amazon à infiltrer la vie des consommateurs est limitée parce qu’ils n’ont pas le contrôle du smartphone », a déclaré Avi Greengart, président du cabinet d’analyse Techsponential. « La voix d’abord n’est pas une excellente expérience d’achat », a-t-il déclaré.

Limp, qui a supervisé la stratégie en matière d’appareils, notamment les sonnettes vidéo Ring, prévoit de se retirer avant la fin de l’année. Amazon devrait nommer comme successeur Panos Panay de Microsoft, qui a supervisé le développement de la Surface, selon Bloomberg. Microsoft a refusé de commenter et Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Limp suit les dirigeants de longue date du président de Lab126, Gregg Zehr, et du vice-président senior d’Alexa, Tom Taylor, qui ont tous deux pris leur retraite à la fin de l’année dernière. Ken Washington, qui supervisait Astro, est parti après moins de deux ans pour rejoindre Medtronic en mai.

Le PDG Andy Jassy a réduit les effectifs d’Amazon après les avoir presque doublés pendant la pandémie en réponse à l’augmentation des ventes en ligne. Le retrait a également touché les divisions de vente au détail, de cloud computing, d’épicerie et de publicité d’Amazon.

Les employés d’Alexa ont été inclus dans une série de licenciements à partir de l’année dernière, ce qui a entraîné 27 000 suppressions d’emplois sur Amazon. Malgré une large popularisation des assistants vocaux, Alexa, avec 71,6 millions d’utilisateurs en 2022, est derrière Google et Siri d’Apple, qui en comptaient respectivement 81,5 millions et 77,6 millions, selon le cabinet d’analyse Insider Intelligence.

Pendant des années, Amazon a déclaré pouvoir vendre des appareils à un prix proche du coût de production et réaliser des bénéfices grâce aux services qui y sont proposés. Cela a bien fonctionné avec son groupe Kindle, car les consommateurs possédant une liseuse électronique achètent des livres électroniques pendant des années, Amazon prenant une part de chaque vente.

Alexa, c’est une autre affaire. La plupart des efforts pour en tirer profit se sont concentrés sur la facilitation des achats sur Amazon.com. Mais une douzaine de personnes ayant travaillé sur Alexa affirment qu’elles n’ont pas vu de preuves solides que les clients achètent des choses qu’ils n’achèteraient pas autrement.

Le défi vient d’utilisateurs comme Bruno Borges, 40 ans, de Vancouver, Canada, qui a déclaré avoir découvert qu’il utilisait son Echo uniquement pour la minuterie, la musique et les mises à jour météo.

« Je ne ferais jamais d’achats là-dessus parce que je ne peux pas comparer les choses comme sur le site Web, alors je me demande si j’obtiens la meilleure offre », a-t-il déclaré. Il a récemment rangé son appareil vieux de trois ans dans un tiroir et n’a pas l’intention de continuer à l’utiliser.

Les employés affirment que la direction s’est orientée ces dernières années vers une volonté de produire des appareils à moindre coût afin de potentiellement gagner de l’argent sur la vente du matériel lui-même.

Cette focalisation sur le prix a entraîné des retards dans le développement d’un projecteur avancé qu’Amazon développe pour projeter des images dans une pièce, transformant des surfaces ordinaires en écrans, selon cinq personnes proches du dossier.

Avec le projecteur, un utilisateur peut diffuser des recettes sur le mur au-dessus de sa cuisinière ou passer des appels Zoom qui les suivent lors de leurs déplacements. Amazon a acheté une startup appelée Lightform pour aider à propulser le projet, mais s’est efforcé de réduire le coût du projecteur, précédemment proposé par Lightform à partir de 700 $, de plusieurs centaines de dollars avant de pouvoir le vendre.