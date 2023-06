Le moral des militaires britanniques chute – enquête

Seuls 42% des militaires britanniques sont satisfaits de leur service, selon un nouveau sondage du ministère de la Défense

Le moral de l’armée britannique continue de baisser, les militaires étant mécontents de la médiocrité des logements et des bas salaires, selon une nouvelle enquête menée par le ministère de la Défense du pays. Les résultats de l’enquête annuelle sur les attitudes continues des forces armées (AFCAS) ont été publiés jeudi par l’armée.

Près de 30 000 militaires britanniques ont été invités à contribuer au sondage, qui a été mené entre septembre 2022 et février 2023. Les questionnaires ont été distribués à la fois en ligne et sur papier, seuls 31 % des militaires contactés – quelque 9 176 – prenant la peine de répondre.

La recherche a montré que dans l’ensemble « satisfait de la durée de vie » parmi les troupes a continué de baisser, atteignant la barre des 42 % en moyenne – contre 50 % l’année précédente. Les officiers qui ont répondu étaient plus satisfaits, 52 % ayant répondu positivement, tandis que seulement 39 % des autres grades ont indiqué qu’ils étaient satisfaits du service.

Les logements insalubres et les bas salaires continuent d’être des problèmes pour les militaires, avec seulement 42% des militaires interrogés déclarant qu’ils étaient satisfaits de leur logement. Seulement 31 % des répondants se sont dits satisfaits de la « taux de rémunération de base », le sondage le montre. Quelque 51 % des répondants ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que leur salaire et leurs avantages étaient équitables, et seulement 31 % ont déclaré le contraire.

La baisse découlait en grande partie de la mauvaise attitude des membres de la RAF, tandis que « niveaux de satisfaction » dans les autres branches sont restées en grande partie inchangées, ont noté les militaires. Le personnel de l’armée reste le plus satisfait, faisant état d’un niveau de satisfaction de 45 %, tandis que la RAF, la Royal Navy et les Royal Marines affichent un niveau de satisfaction de 37 % en moyenne.

L’évaluation des niveaux de moral s’est également avérée plutôt sombre, avec seulement 11% des répondants décrivant le moral global du service comme élevé – une baisse de 3% par rapport à l’enquête précédente. Dans le même temps, quelque 39% des militaires ont décrit leur propre moral comme élevé, et quelque 22% ont déclaré que le moral de leurs unités était au plus haut niveau.

Seul environ un tiers du personnel – quelque 34 % – se sent « estimé » par leur service, avec un indicateur en forte baisse après avoir culminé à 41 % en 2021. La moitié du personnel pense également que leurs familles ne bénéficient pas de leur service. Cependant, 80 % du personnel considère toujours que sa famille est fière d’être associée à l’armée.