Les membres de la communauté juive disent que davantage doit être fait pour éduquer le public sur l’Holocauste, car un mémorial national continue d’être utilisé comme toile de fond dans les séances photo, les campagnes de mode et les clips vidéo.

Le Monument national de l’Holocauste à Ottawa, inauguré en 2017, est situé au centre-ville de la ville, à l’angle des rues Wellington et Booth.

Le monument vise à garantir que “les leçons de l’Holocauste, ainsi que la contribution remarquable que les survivants de l’Holocauste ont apportée au Canada, restent dans la conscience nationale pour les générations à venir”, selon le site Web de la Commission de la capitale nationale, qui est chargée de maintenir ce.

L’Holocauste est l’un des pires génocides de l’histoire de l’humanité, avec plus de six millions de Juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Andrea Freedman, PDG de la Fédération juive d’Ottawa, affirme que les séances photo et les vidéoclips n’ont pas leur place au Monument de l’Holocauste. (Nicole Williams/CBC)

La conception du monument comprend de hautes dalles de béton sombres avec plusieurs peintures murales à l’intérieur représentant des scènes de l’Holocauste. Il y a aussi des panneaux à l’intérieur avec des faits sur ce qui s’est passé. De grands panneaux de chaque côté des entrées du site indiquent “Monument national de l’Holocauste”.

Malgré cela, de nombreuses personnes ont afflué sur le site pour l’utiliser comme toile de fond pour des photos et des vidéos qui n’ont rien à voir avec l’honneur des victimes et des survivants. Plusieurs personnes se sont taguées sur Instagram, posant devant le monument.

L’entreprise de vêtements locale V Kentay a récemment fait l’objet de critiques en ligne et hors ligne pour avoir fait exactement cela.

Une vidéo publiée l’année dernière sur ses plateformes de médias sociaux et son site Web – qui a récemment attiré l’attention – présente un mannequin portant des pièces d’une nouvelle collection de maillots de bain, posant autour du monument. Au moins deux autres vidéos de l’entreprise y avaient été tournées.

Captures d’écran des vidéos de la campagne de mode d’une entreprise où un mannequin parcourt le monument portant des créations d’une entreprise de vêtements locale. La société s’est excusée et a supprimé les vidéos après un contrecoup en ligne. (V Kentay/YouTube)

“Savoir que cet endroit a été profané, que leur mémoire a été profanée et qu’un lieu de réflexion et d’éducation sombre a été utilisé dans un shooting de mode, pas pour la première fois, est incroyablement frustrant et décourageant”, a déclaré Andrea Freedman, président et chef de la direction de la Fédération juive d’Ottawa.

Bien que l’espace lui-même soit public sans règles officielles en place concernant la photographie et la vidéographie, Freedman a déclaré que les gens devraient comprendre son utilisation prévue.

REGARDER | Séances de mode au mémorial de l’Holocauste : Une séance photo au Monument national de l’Holocauste suscite des critiques L’entreprise de vêtements d’Ottawa V Kentay a publié plusieurs vidéos d’un mannequin posant devant le Monument national de l’Holocauste l’année dernière, suscitant des critiques à la fois en ligne et hors ligne.

Elle invite les gens à prendre des photos pour eux-mêmes et même à publier des photos ou des selfies avec le monument en ligne. Cependant, cela devrait toujours être fait avec respect dans l’intention d’éduquer les gens sur l’Holocauste.

Lorsqu’elle a été contactée par CBC, la cofondatrice de V Kentay, Phoebe Genus, a présenté des excuses.

“Il a été porté à notre attention que V Kentay a offensé la communauté juive et d’Ottawa”, a écrit Genus dans un communiqué par e-mail.

“D’un point de vue créatif, le talent artistique du mémorial semblait correspondre parfaitement à ce que mon équipe et moi recherchions esthétiquement pour cette campagne particulière”, a-t-elle écrit.

“J’ai commis une erreur en considérant les implications politiques ou émotionnelles que cette décision aurait pu causer. Je présente mes plus sincères excuses et je regrette d’avoir pris cette décision. J’ai fait une erreur honnête et immature en tant que nouveau propriétaire d’entreprise.”

Les vidéos ont depuis été supprimées du site Web de l’entreprise et des plateformes de médias sociaux.

D’autres membres de la communauté juive ont déclaré que cela leur rappelait bien la nécessité d’une éducation sur l’Holocauste.

Mina Cohn, à gauche, et Judy Young travaillent toutes les deux au Centre for Holocaust Education and Scholarship à Ottawa. Ils disent qu’il doit y avoir plus d’éducation sur le monument et ce qu’il signifie à la fois pour la communauté juive et les Canadiens. (Nicole Williams/CBC)

Depuis le dévoilement du monument il y a cinq ans, la présidente du Center for Holocaust Education and Scholarship (CHES), a déclaré avoir vu un certain nombre de photographes et de vidéastes sur le site filmer des publicités Instagram, des campagnes de mode et des clips musicaux.

“C’est très bouleversant que cela se reproduise et ce n’est pas la première fois que cela se produit”, a déclaré Mina Cohn.

Judy Young, une autre membre du CHES et elle-même survivante de l’Holocauste, a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à voir ces personnes punies, mais qu’il fallait faire davantage pour informer le public.

“Je pense qu’il devrait y avoir plus d’informations, pas seulement sur le monument lui-même, mais sur l’importance de cet endroit”, a-t-elle déclaré, que ce soit sur la CCN, le ministère fédéral du Patrimoine ou le CHES en tant que organisme communautaire.