PODGORICA, 31 octobre (Reuters) – Après des semaines de négociations, le parlement du Monténégro a nommé mardi un nouveau gouvernement, une coalition de partis pro-européens et pro-serbes qui devrait diriger le petit pays des Balkans dans sa tentative d’adhésion à l’Union européenne.

Le nouveau gouvernement, dirigé par l’économiste Milojko Spajic du mouvement Europe Now, comptera 18 ministères et cinq vice-premiers ministres. Il comprendra les Démocrates pro-européens de centre-droit, le Parti populaire socialiste pro-serbe et cinq partis de la minorité albanaise.

“Nos quatre principales priorités en matière de politique étrangère sont l’adhésion à part entière (…) à l’UE, une adhésion active et crédible à l’OTAN, l’amélioration des bonnes relations avec les voisins et le renforcement du rôle du pays dans les organisations multilatérales”, a déclaré Spajic aux députés.

Il a déclaré que les politiques économiques viseraient à améliorer le niveau de vie de la population du Monténégro, qui compte seulement 620 000 habitants, et incluraient des réformes permettant davantage de recettes fiscales, d’investissements, un meilleur climat des affaires et un meilleur système judiciaire.

Après un débat d’une nuit, 46 députés sur les 81 sièges du Parlement ont soutenu le gouvernement.

L’alliance pro-serbe et pro-russe Pour un Monténégro meilleur, dirigée par Andrija Mandic, a accepté de voter pour le cabinet Spajic en échange du poste de président du Parlement et de quatre postes ministériels après un remaniement gouvernemental provisoirement prévu pour l’année prochaine.

Selon la Banque mondiale, l’économie du Monténégro, qui a adopté unilatéralement l’euro en 2002 comme monnaie de facto et qui repose principalement sur les revenus du tourisme dans l’Adriatique, devrait croître de 4,8 % en 2023.

Le Monténégro a rejoint l’OTAN en 2017, un an après une tentative de coup d’État ratée que le gouvernement de l’époque imputait aux agents russes et aux nationalistes serbes.

La Russie a rejeté l’accusation comme étant « absurde » et le gouvernement de la Serbie voisine a nié toute implication.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, le Monténégro, contrairement à la Serbie, a rejoint les sanctions de l’UE contre Moscou, a envoyé de l’aide à l’Ukraine et a expulsé un certain nombre de diplomates russes. Le Kremlin a placé le Monténégro sur sa liste d’États hostiles.

Reportage d’Aleksandar Vasovic; Montage par Robert Birsel

