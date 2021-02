En termes d’optique, il n’est guère surprenant que le premier voyage à l’étranger de Djordje Radulovic en tant que ministre des Affaires étrangères du Monténégro la semaine dernière ait eu lieu à Berlin.

Depuis qu’une coalition de partis d’opposition a remporté de justesse les élections nationales le 30 août, évincant le Parti démocratique des socialistes (DPS) après trois décennies au pouvoir, le nouveau gouvernement du Monténégro a été décrit comme pro-serbe et pro-Moscou.

Le résultat a été un coup dur pour le président Milo Djukanovic, le dirigeant pro-occidental qui a conduit le Monténégro à l’indépendance en 2006, à l’OTAN en 2007 et à l’adhésion à l’Union européenne, les négociations commençant avec Bruxelles en 2012. Djukanovic reste président jusqu’en 2023 mais fait face à un parlement hostile pour la première fois.

Dans les mois qui ont suivi, le nouveau gouvernement du Monténégro s’est efforcé de rassurer l’Europe sur le fait que cette hostilité visait l’agenda national de Djukanovic et non son programme international. En octobre, Zdravko Krivokapic, le nouveau Premier ministre du pays, a déclaré à Euronews que l’avenir du Monténégro était en Europe et que son gouvernement renforcerait ses relations avec l’OTAN.

Et la visite de Radulovic, un diplomate de carrière de 36 ans, à Berlin pour rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas était une tentative de clouer ce point. L’inclusion des partis nationalistes serbes dans le gouvernement ne signifie pas que son objectif n’est plus un Monténégro indépendant dans l’UE. Il y a eu un changement de garde, pas un changement de direction, a-t-il dit.

«Je voulais juste envoyer une image claire, vous savez, de la destination de ce pays. […] À l’Ouest, où appartient ce pays », a déclaré Radulovic à Euronews.

Et la route vers l’Europe, soutient Radulovic, traverse Berlin.

«L’Allemagne a été un fervent partisan de l’intégration européenne. Si vous regardez l’histoire, vous remarquerez que chaque agrandissement a été soutenu […] par l’Allemagne », a-t-il déclaré.

Contrairement à d’autres pays des Balkans occidentaux, l’adhésion à l’Union européenne bénéficie d’un soutien écrasant au Monténégro, un pays de 600000 habitants qui borde la Croatie, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l’Albanie et est un pôle touristique et producteur de vin bien connu.

Des sondages récents placent le soutien à l’adhésion à plus de 80%, contre 63% en Serbie. Tout comme le Monténégro a échappé à la pire des violences pendant les guerres balkaniques des années 90, à l’ère moderne, le pays n’a pas connu la même forme de nationalisme ethnique de politiciens comme Aleksander Vucic à Belgrade et Milorad Dodik en Bosnie-Herzégovine.

Non pas qu’il n’y ait pas de clivages profonds au Monténégro, un pays où 28% de la population sont des Serbes. Le référendum sur l’indépendance du Monténégro en 2006 n’a été remporté que par 55,5%. Une Serbie nationaliste et turbulente dirigée par Vucic à ses portes n’a fait qu’encourager ceux qui veulent des liens plus étroits avec Belgrade.

«Il y a 10 millions de Serbes dans le monde et 300 000 Monténégrins. Ce n’est pas une différence ethnique, c’est une différence politique et tribale », a déclaré Ljubomir Filipović, analyste. «Ce sont deux idées du Monténégro, en tant que nation indépendante ou faisant partie d’une sorte d’entité supranationale serbe.»

Les relations du Monténégro avec Belgrade se sont détériorées sous Djukanovic et, en 2019, une cabale d’agents présumés serbes et russes a été arrêtée le soir des élections, prévoyant de renverser le gouvernement et de tuer le président. À l’approche des élections de 2020, Djukanovic a accusé Vucic et Moscou de mener une guerre médiatique contre le DPS afin d’installer un gouvernement fantoche.

Mais le point d’éclair majeur est survenu en 2019 avec une loi obligeant l’Église orthodoxe serbe à enregistrer ses vastes propriétés foncières au Monténégro, déclenchant ainsi une guerre avec une institution qui prétend représenter les 72% des Monténégrins qui sont des chrétiens orthodoxes. La loi a conduit à des manifestations de rue massives et a galvanisé les partis d’opposition, qui se sont unis derrière l’église.

C’est ce mouvement qui a porté le gouvernement actuel au pouvoir, en obtenant 41 des 80 sièges au parlement dans une large coalition qui comprend à la fois des nationalistes serbes et des libéraux. Djukanovic, bien que toujours président pendant encore deux ans, est de plus en plus isolé, impliqué dans une dispute publique avec le nouveau gouvernement à propos de son refus de signer une abrogation de la loi sur la propriété de l’église.

Le parlement du Monténégro – et sa population – étant divisé au milieu, certains voient les élections de 2020 comme un présage de choses à venir. La domination de Djukanovic sur la politique monténégrine depuis l’ère communiste a donné l’impression de consensus, plaquant les fissures dans tout, des amis qu’il se fait à son existence en tant qu’État indépendant.

«Je pense que nous voyons un peu un aperçu de la contestation de l’idée de souveraineté monténégrine dans certains cercles, et en même temps à quel point elle est ressentie profondément et profondément dans d’autres», a déclaré Jasmin Mujanovic, politologue et co-animateur du podcast Sarajevo Calling.

«En ce sens, c’est moins un ‘état fini’, pour ainsi dire, que je pense que nous l’avons [been] conduit à croire auparavant, en grande partie grâce à [Djukanovic’s] dominance. Maintenant que cela diminue un peu, nous voyons à quel point certaines de ces divisions sont profondes.

En plus de poursuivre la trajectoire européenne de Djukanovic, le nouveau gouvernement a promis de «réinitialiser» les relations avec Belgrade. En effet, Radulovic a déclaré à Euronews que son homologue en Serbie était l’un de ses premiers appels lorsqu’il a pris le poste en août.

«Nous voulons avoir des relations très, très, très étroites avec la Serbie, fondées sur la reconnaissance mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures et [the most possible friendly relations with Belgrade,” he said. “I proposed to him to [forget] tout [the] mauvaises choses et les remettre [the] placard. »

Quant à la Russie, le gouvernement a promis de continuer à maintenir les sanctions contre Moscou, mais de poursuivre de meilleures relations avec le pays que sous son prédécesseur. « Nous ne considérons pas que la Russie est notre ennemi, notre ennemi ou quoi que ce soit », a déclaré Radulovic.

Mais le Monténégro, comme le reste des Balkans occidentaux, fait également partie d’un plus grand clivage en Europe, un entre les influences duel des États-Unis, de Bruxelles et de Moscou, et un seul susceptible d’être accru avec le président Joe Biden à la Maison Blanche. Partout en Europe, les partis politiques, les politiciens et même les nations doivent choisir un camp. Le Monténégro?

«Je pense que nous avons déjà choisi une équipe, s’il y a des équipes. […] Nous allons continuer à rechercher notre bonheur dans l’Occident politique, dans l’UE, où nos citoyens veulent aller », a déclaré Radulovic.

Le Monténégro a présenté sa première demande d’adhésion à l’UE en 2008 et les négociations ont été ouvertes avec Bruxelles en 2012. Après huit ans de négociations d’adhésion, les 33 chapitres examinés ont été ouverts et trois sont provisoirement clôturés. Les plus grands obstacles restent ce qu’ils ont toujours été: la corruption, le crime organisé et la santé de l’économie.

En 2020, le rapport de la Commission européenne sur le statut d’ascension du Monténégro a noté des progrès dans presque tous les chapitres, à l’exception de la liberté d’expression, qu’elle a critiquée après des arrestations et des poursuites judiciaires engagées contre des journalistes pour des publications sur les réseaux sociaux et un échec dans la résolution du meurtre de 2004 du rédacteur en chef Dusko. Jovanovic et la fusillade en 2018 d’un journaliste.

Une porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Euronews que le Monténégro était «bien avancé dans son processus d’adhésion à l’UE et que l’UE« restait pleinement attachée à l’avenir du Monténégro dans l’Union européenne ». Elle a déclaré que la corruption, le crime organisé et la liberté des médias étaient des problèmes clés.

Mais malgré ces échecs, le Monténégro pourrait être une victoire facile pour Bruxelles après l’effondrement très médiatisé des négociations d’ascension de la Macédoine du Nord en 2019. C’est un petit pays, seulement 600 000 contre 7 millions de Serbie et 3,3 millions de Bosnie-Herzégovine, et n’est pas impliqués dans des conflits territoriaux, comme le Kosovo et la Serbie.

En effet, Radulovic pense que si le Monténégro accédait à l’UE avant ses voisins, il pourrait agir comme un intermédiaire honnête pour aider Belgrade, Tirana et Sarajevo à franchir la ligne.

«Je pense que si nous donnons l’exemple, toute la région des Balkans occidentaux pourrait nous suivre. Pas parce que nous sommes les meilleurs, loin de là,[…] mais parce que nous voulons peut-être le plus l’adhésion à l’UE.

Mais la question demeure de savoir si l’UE est vraiment prête à faire avancer l’élargissement, qui jusqu’à présent est prévu pour 2026 pour le Monténégro. Il y a des voix de premier plan au sein de la Commission européenne, dont la France en premier lieu, qui sont contre l’élargissement du bloc, malgré les promesses faites aux Balkans occidentaux au cours des deux dernières décennies.

Pour le président Emmanuel Macron, qui doit faire face aux élections l’année prochaine et qui trouve une importante population de citoyens hostile à la poursuite de l’immigration, l’élargissement comporte un risque politique important.

«Je ne peux pas voir un nouveau recrutement de membres arriver avant 2030. Et cela, à mon avis, est en fait plutôt optimiste. Je ne pense fondamentalement pas que l’UE souhaite de nouveaux membres », a déclaré Mujanovic.

Le problème pour l’Europe est qu’en s’éloignant des Balkans occidentaux, cela crée un vide, un vide qui est de plus en plus rempli par des forces nationalistes et populistes telles que Dodik et Vucic. Dans le même temps, une jeune génération qui pourrait rester dans un Monténégro européen en a assez d’attendre et trouve d’autres moyens d’émigrer à la recherche de meilleures perspectives à l’étranger.

«C’est une question fondamentale dans la région maintenant. C’est comme après l’Enlèvement. Que faites-vous, sur Terre, après l’enlèvement? Je pense que nous assistons seulement maintenant aux toutes premières pré-mutations d’une sorte de Balkans occidentaux post-européens », a déclaré Mujanovic. «Je pense que ça va devenir beaucoup plus saccadé.»

Pour Filipović, le risque est existentiel. L’adhésion à l’OTAN a fait partie intégrante de la lutte contre les forces au Monténégro qui le verraient revenir sur l’orbite de la Serbie, et l’adhésion à l’Union européenne – ou sa perspective – n’a fait que renforcer la main des forces progressistes et libérales pour repousser les Serbes. nationalisme dans le pays.

Mais même l’adhésion à l’UE, si elle devait venir, n’empêcherait pas cette régression, a déclaré Filipović. La Pologne et la Hongrie ont prouvé que l’adhésion à l’Union européenne ne garantit pas une bonne gouvernance, a-t-il ajouté. Tous les changements dont l’UE a besoin pour devenir membre sont finalement réversibles, comme la Pologne et la Hongrie l’ont récemment montré avec leurs réformes du système judiciaire.

Ainsi, alors que le nouveau gouvernement du Monténégro parle d’un bon discours sur l’Europe, Filipović appelle à la prudence.

«Même s’ils acceptent l’UE et l’OTAN, ils n’acceptent pas les valeurs. Je parle des libertés individuelles. Je parle de démocratie libérale, de droits de l’homme et de respect des minorités, en particulier des minorités ethniques », a-t-il déclaré.

«Et ce qui me dérange le plus, c’est que même s’ils le disent, ils ne disent pas ce qu’ils pensent. Ils ont un agenda caché.

Radulovic, quant à lui, a qualifié l’attitude de son gouvernement à l’égard des affaires régionales et internationales de «doctrine zéro problème» – pas de problèmes de frontière, pas de querelles, pas de bagarres, dit-il, et aucun des «ping-pong diplomatiques» qui, selon lui, n’incarne le Ère Djukanovic et DPS.

«Nous ne voulons pas avoir d’hostilités avec qui que ce soit, vous savez? Nous sommes trop petits pour avoir des ennemis », a-t-il déclaré.

