Le Monténégro pleure après la mort de 10 personnes dans une fusillade

CETINJE, Monténégro (AP) – Le Monténégro a déclaré samedi trois jours de deuil national, un jour après que 10 personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans une fusillade par un homme armé de 34 ans qui, selon la police, avait récemment montré un «changement de comportement.”

L’agresseur a d’abord utilisé un fusil de chasse pour tuer deux enfants de 8 et 11 ans et leur mère, qui vivaient comme locataires dans sa maison dans la ville occidentale du quartier Medovina de Cetinje. Il est ensuite entré dans la rue et a tiré au hasard sur 13 autres personnes, dont sept mortellement. Le tireur a été abattu plus tard après une fusillade avec la police.

La police enquêtant sur le déchaînement a publié samedi une déclaration disant qu’il n’était toujours pas clair ce qui avait motivé le tireur – identifié uniquement par ses initiales, VB Mais ils ont dit que des personnes proches de l’agresseur ont déclaré qu’il avait récemment commencé à montrer un “changement de comportement mais rien qui indiquait qu’il pouvait commettre un tel crime. L’agresseur avait rendez-vous avec un spécialiste des soins de santé mentale, mais s’est déchaîné avant cela.

Le communiqué de la police indique également que les agents des forces de l’ordre envoyés sur les lieux ont essuyé des tirs de l’agresseur et ont riposté en lui tirant dessus au moins 20 fois et en le blessant gravement.

“Une enquête est toujours en cours pour déterminer s’il est décédé des suites d’une blessure grave (par la police) ou d’un tir d’un citoyen local”, indique le communiqué.

La procureure coordonnant l’enquête, Andrijana Nastic, a déclaré vendredi aux journalistes que le tireur avait été tué par un passant et qu’un policier figurait parmi les blessés. Elle a déclaré que neuf des personnes tuées sont décédées sur les lieux et deux sont décédées dans un hôpital.

Les témoins de la fusillade avaient du mal samedi à accepter le carnage. Ils ont décrit des scènes de chaos et d’horreur alors que le tireur déchaînait sa fureur contre des innocents qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes par une chaude après-midi d’été.

« Vous pouviez entendre des femmes pleurer, des gens crier de panique qu’un homme avait une arme et tirait sans discernement. J’ai entendu des coups de feu », a déclaré le témoin Milena Stanojevic. “J’ai vu beaucoup de pleurs, de larmes et de tristesse et aujourd’hui, le silence et l’incrédulité.”

Cetinje, une ville d’environ 17 000 habitants et siège de l’ancien gouvernement royal du Monténégro, se trouve à 36 kilomètres (22 miles) à l’ouest de Podogrica, l’actuelle capitale de la petite nation des Balkans.

Quatre des blessés ont été transférés au centre clinique de Podgorica pour y être opérés et étaient toujours en soins intensifs samedi, selon le neurochirurgien en chef, le Dr Ivan Terzic. Deux autres ont subi des blessures moins graves et étaient en convalescence dans un hôpital de Cetinje.

