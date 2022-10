Le Monténégro organise une marche des fiertés malgré l’opposition de l’église

Plusieurs centaines de personnes ont rejoint samedi une marche de la fierté LGBTQ au Monténégro, organisée au milieu d’une forte opposition de l’influente Église orthodoxe serbe dans le petit pays conservateur des Balkans.

Le 10e événement de fierté du Monténégro a été surnommé “Plus de mais”, reflétant les demandes d’en faire plus pour endiguer les discours de haine et le harcèlement de la communauté LGBTQ malgré les énormes progrès réalisés ces dernières années.

“Nous nous sommes réunis ici pour la 10e fois pour montrer que nous sommes humains, (que nous sommes) des êtres vivants faits de chair et de sang, de souhaits et de rêves, mais rejetés et ignorés, discriminés et piétinés à cause de l’amour”, a déclaré l’activiste Stasa Bastrica.

Le Monténégro est une société très conservatrice, dominée par les hommes, et les premières marches de la fierté ici ont été entachées de violence. Alors que le pays cherche à adhérer à l’Union européenne, les autorités ont soutenu les événements de la fierté ces dernières années et approuvé les partenariats homosexuels en 2020.

À la veille de la marche, l’influente église orthodoxe serbe du Monténégro a organisé vendredi une prière de protestation contre la marche de la fierté, affirmant qu’elle mettait en péril les valeurs traditionnelles et la famille. Des centaines de personnes ont assisté à la manifestation dirigée par l’église, y compris des responsables pro-serbes.

L’église serbe, qui compte également un nombre important d’adeptes au Monténégro, a organisé un rassemblement similaire en Serbie avant un événement de fierté paneuropéen le mois dernier.

Après s’être séparés de la Serbie en 2006, les Monténégrins sont restés divisés entre ceux qui soutiennent les politiques pro-occidentales et ceux qui favorisent des liens plus étroits avec les autres pays slaves, la Serbie et la Russie. Les dirigeants pro-occidentaux du Monténégro ont accusé la Serbie et son église de chercher à maintenir leur influence et à détourner le Monténégro de l’Occident.

Bastrica a déclaré que l’église et d’autres forces conservatrices au Monténégro ont alimenté la haine contre la communauté LGBTQ en “faisant de nous le principal ennemi de la majorité et … nous blâmant incroyablement pour la disparition du mariage, de la famille (valeurs) et parfois des catastrophes naturelles, et tout au nom de Dieu.”

Un autre militant, Danijel Kalezic, a déclaré que le rassemblement dirigé par l’église de vendredi avait illustré les divisions au Monténégro. Il a insisté sur le fait que la communauté LGBTQ ne renoncera pas à ses revendications.

“Nous ne voulons pas qu’ils (les officiels) viennent ici et prennent des photos avec nous”, a déclaré Kalezic. « Nous voulons des résultats. Plus de mais !”

L’église serbe du Monténégro a également mené des semaines de protestation avant les élections de 2020 qui ont renversé les autorités pro-occidentales de longue date et ouvert la voie à la formation d’un gouvernement pro-serbe. Ancien allié slave de la Russie dans les Balkans, le Monténégro a défié en 2017 Moscou de rejoindre l’OTAN.