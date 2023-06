Le Monténégro organise des élections législatives anticipées qui pourraient déterminer la voie de l’UE

PODGORICA, Monténégro (AP) – Le Monténégro organisait dimanche des élections législatives anticipées, un vote qui pourrait mettre fin à de profondes divisions politiques et à des années d’instabilité qui ont entravé le petit pays membre de l’OTAN sur la voie de son adhésion à l’Union européenne.

Quelque 542 000 électeurs ont le droit de choisir parmi 15 partis et coalitions présentant des candidats, allant de groupes résolument pro-occidentaux à des groupes pro-serbes et pro-russes.

Contrairement aux élections précédentes, lorsque le point central de la campagne était de savoir si le pays devait se pencher vers l’UE ou se rapprocher de la Russie et de la Serbie, l’économie et le niveau de vie ont dominé les enjeux cette fois.

« Enfin, nous décidons de la qualité de vie, plutôt que de l’Est ou de l’Ouest », a déclaré Tanja Bojovic, 38 ans, en votant dans la capitale monténégrine, Podgorica. « J’attends la victoire de ceux qui nous mèneront à une vie meilleure. »

L’élection est la première au Monténégro en plus de 30 ans sans Milo Djukanovic, qui a été presque continuellement Premier ministre ou président du pays depuis 2001. Il a perdu une élection présidentielle en avril et a pris un siège arrière dans la politique nationale.

Les sondages et les analystes ont prédit qu’Europe Now, un mouvement centriste nouvellement formé, serait le plus susceptible d’obtenir le plus de votes, mais sans suffisamment de sièges au parlement de 81 sièges pour former seul un nouveau gouvernement.

Le Parti démocrate des socialistes, le parti anciennement dirigé par Djukanovic, a connu une baisse de popularité après trois décennies de domination et a de nouveaux dirigeants à la recherche d’une chance de revenir.

Étaient également en lice des candidats du Front démocratique pro-serbe et pro-russe, un parti considéré comme susceptible d’émerger en tant que faiseur de rois dans la formation d’un futur gouvernement de coalition.

Djukanovic a conduit le Monténégro à l’indépendance de la Serbie en 2006 et a défié la Russie de rejoindre l’OTAN en 2017. Une alliance dominée par des partis recherchant des liens plus étroits avec la Serbie et la Russie a évincé le Parti démocrate des socialistes du pouvoir lors des précédentes élections législatives, tenues en 2020.

Cependant, la nouvelle alliance au pouvoir a rapidement plongé dans le désarroi, ce qui a bloqué le chemin du Monténégro vers l’UE et créé une impasse politique. Le gouvernement est tombé lors d’un vote de censure l’année dernière, mais est resté au pouvoir pendant des mois en raison de l’impasse.

Le Monténégro, un pays pittoresque de la mer Adriatique d’environ 620 000 habitants, était autrefois considéré comme le premier pays à rejoindre l’UE depuis les Balkans occidentaux.

Predrag Milic, Associated Press