Le Monténégro interdit l’entrée à 28 étrangers pour activité “malveillante”

PODGORICA, Monténégro – Un jour après avoir expulsé six diplomates russes, le membre de l’OTAN, le Monténégro, a révoqué vendredi les permis de séjour et interdit l’entrée à 28 citoyens étrangers qu’il a accusés de répandre une “influence malveillante” dans l’intérêt de services étrangers non identifiés.