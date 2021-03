«Cela a été principalement demandé par le parti au pouvoir le plus puissant, DF, dont les dirigeants ont été accusés et condamnés [the] première instance pour avoir organisé le coup d’État manqué en 2016 », a déclaré Sinisa Vukovic, chargée de cours à la School of Advanced International Studies (SAIS) de l’Université Johns Hopkins. «C’était leur façon de s’adresser au procureur spécial.»

Andrija Mandic et Milan Knezevic ont été condamnés à cinq ans de prison aux côtés de deux ressortissants russes, qui ont été condamnés par contumace de 12 à 15 ans de prison, et neuf autres dans une décision préliminaire de la cour actuellement en appel. Le DF et ses alliés ont nié les accusations et ont affirmé que le coup d’État avait été fabriqué par Djukanovic et ses alliés.

