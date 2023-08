Le montant de la caution de Trump révélé

Le 45e président américain doit payer 200 000 dollars pour éviter la prison en Géorgie pour «complot» électoral

L’ancien président américain Donald Trump devra déposer une caution d’un montant de 200 000 dollars d’ici midi vendredi s’il souhaite rester en dehors de la prison, selon des documents judiciaires rendus publics lundi par Fani Willis, le procureur du comté de Fulton, en Géorgie.

Le document judiciaire énumère une caution de 80 000 $ pour la violation présumée de la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO), et 10 000 $ chacun pour 12 autres chefs d’accusation. Les 28 chefs d’accusation restants contre l’ancien président ne semblent pas nécessiter de caution.

La semaine dernière, Willis a accusé le 45e président et 18 de ses associés de 41 chefs d’accusation de racket, de complot et de fausses déclarations, affirmant qu’ils travaillaient pour « modifier illégalement le résultat » de l’élection de 2020. Le DA démocrate a affirmé que le président républicain et ses collaborateurs savaient que le démocrate Joe Biden avait remporté l’élection juste et carrée.

Parmi les personnes inculpées aux côtés de Trump figurent son chef de cabinet à la Maison Blanche, Mark Meadows, et un certain nombre d’avocats actuels et anciens, dont l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani.

CNN a déjà rapporté que Trump devrait se rendre d’ici vendredi, citant des sources policières anonymes. Le comté de Fulton comprend une partie importante de la ville d’Atlanta, où le réseau a son siège.

Les accusations locales portées par Willis sont la quatrième affaire pénale contre le 45e président jusqu’à présent cette année. Trump fait également face à des accusations locales à New York, pour avoir prétendument payé de l’argent à l’actrice porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016, ainsi que deux affaires fédérales dirigées par l’avocat spécial Jack Smith. Le premier concerne des allégations de rétention illégale de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche, tandis que le second concerne les élections de 2020 et l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Trump a continué d’insister sur le fait qu’il y avait eu des irrégularités lors des élections de 2020, que Biden a officiellement remportées avec le plus de votes de l’histoire des États-Unis – et avec exactement la même marge électorale que celle avec laquelle Trump a battu Hillary Clinton en 2016.