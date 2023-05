Le Montana prend la décision sans précédent d’interdire TikTok

Le Montana a pris une décision sans précédent pour devenir le premier État américain à interdire TikTok.

Cependant, des doutes ont été émis quant au fondement juridique de la décision, aux mécanismes d’exécution et aux motifs sous-jacents. Bien que cette décision attire l’attention sur la sécurité des données sur les réseaux sociaux, l’interdiction de TikTok à elle seule peut ne pas fournir une solution complète à ce problème.

D’une part, cette décision risque d’aliéner les nombreux jeunes qui en sont venus à compter sur l’application pour une connexion significative, et dans certains cas leurs revenus. Il fait également peu pour assurer une meilleure confidentialité des données et une meilleure protection des utilisateurs.

A LIRE AUSSI : Vous avez essayé la dernière tendance virale des ongles de TikTok ? Les ongles en satin sont à la mode

Pris entre deux feux politiques

Depuis son ascension fulgurante en 2020, TikTok est pris dans les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Ces tensions ont culminé fin 2020 lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a signé un décret ordonnant à ByteDance – le géant chinois des médias et société mère de TikTok – de se désinvestir de ses opérations américaines, sous peine d’être interdite. En réponse, TikTok s’est associé à Oracle sur Project Texas : une initiative de 1,5 milliard de dollars américains pour déplacer toutes les données des utilisateurs américains vers des serveurs en dehors de la Chine.

Des allégations selon lesquelles des employés de ByteDance basés en Chine auraient accédé aux données des utilisateurs de TikTok ont ​​conduit le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, à comparaître devant le Congrès en mars, au milieu de nouveaux appels à son interdiction et de rapports selon lesquels l’administration Biden faisait pression pour sa vente.

Tout au long de ces controverses, TikTok a nié partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois et a déclaré qu’il ne le ferait pas même si on le lui demandait. Néanmoins, les gouvernements du monde entier – y compris en Australie – ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux, invoquant des préoccupations concernant la protection des données.

Faire respecter une interdiction est une tâche ardue

La nouvelle loi du Montana rendra illégal le téléchargement de TikTok à l’intérieur des frontières de l’État à partir du 1er janvier 2024. La loi impose des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 USD par jour pour les entités offrant l’accès ou le téléchargement de l’application dans l’État. Les utilisateurs eux-mêmes n’encourront pas de pénalités.

La législation actuelle confie la responsabilité du blocage de l’accès à Apple et Google, les opérateurs de magasins d’applications sur les appareils iOS et Android. Ces entreprises seraient tenues responsables de toute violation. Cependant, ils n’ont pas la capacité d’appliquer le géorepérage au niveau de l’État, ce qui les empêche d’empêcher les résidents du Montana de télécharger TikTok.

En conséquence, il pourrait finalement incomber à TikTok lui-même de bloquer l’utilisation par les résidents du Montana en collectant des données de géolocalisation. Mais cela soulève des problèmes de confidentialité – les préoccupations mêmes qui ont motivé l’interdiction en premier lieu.

A LIRE AUSSI: Vidéo Tiktok: Chris Brown présentant les mouvements de danse sud-africains [VIDEO]

Montana

Pour l’instant, l’applicabilité de l’interdiction reste à voir. Comment le gouvernement du Montana empêchera-t-il les utilisateurs d’utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à TikTok ? Les VPN cryptent le trafic de données et permettent aux utilisateurs de se présenter comme étant à un autre endroit, ce qui permet aux utilisateurs férus de technologie de contourner les interdictions. Les résidents pouvaient également traverser les frontières de l’État pour télécharger l’application.

Le Montana pourrait devenir un terrain d’essai pour «l’Amérique sans TikTok» que certains législateurs nationaux envisagent. Outre TikTok, l’interdiction vise également les applications de messagerie, notamment WeChat, propriété chinoise, et Telegram, société russe, ce qui met en évidence les appréhensions croissantes concernant la sécurité et la confidentialité des données.

Mais on ne sait pas si une telle interdiction est une solution efficace aux préoccupations des législateurs concernant la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs américains.

Même si l’interdiction dans le Montana réussit, son impact national sera limité. L’État compte un peu plus d’un million d’habitants, alors que les États-Unis dans leur ensemble comptent plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels de TikTok. En tant que telle, l’interdiction dans le Montana n’affectera probablement que quelques centaines de milliers d’utilisateurs potentiels, au mieux.

L’importance de TikTok pour la génération Z

Alors que la popularité de TikTok aux États-Unis continue de monter en flèche, près de la moitié de tous les utilisateurs basés aux États-Unis sont des adolescents natifs du numérique et la vingtaine de la génération Z. TikTok est le terrain de jeu de la génération Z.

Les jeunes ont protesté contre les interdictions potentielles en inondant l’application de vidéos se moquant des législateurs qu’ils considèrent comme déconnectés de la technologie moderne, ce qui amplifie encore leur mépris pour une telle réglementation.

La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a soutenu les jeunes manifestants, soulignant la nature sans précédent de l’interdiction d’une application qui étoufferait la liberté d’expression tout en soulevant des questions concernant les droits numériques aux États-Unis.

TikTok est devenu une plate-forme vitale pour les utilisateurs de la génération Z pour exprimer leurs opinions politiques, se divertir et interagir avec leurs pairs. Là où d’autres plates-formes pourraient se sentir saturées de générations plus âgées, TikTok offre un environnement où les jeunes peuvent en toute sécurité réduire les obstacles à une participation en ligne significative.

Et malgré ce que certains pourraient penser, ce n’est pas seulement une application originale pour les vidéos de danse. TikTok est devenu une poule aux œufs d’or pour des millions de créateurs de contenu qui comptent sur l’application comme scène pour mettre en valeur leurs talents, développer leurs marques et se connecter avec les fans et les clients. De nombreuses petites entreprises locales comptent également sur TikTok pour atteindre des clients potentiels.

A LIRE AUSSI: ICYMI: Le milliardaire de Tik Tok prend sa retraite, envisage de rêver et de lire des livres

L’application étant désormais menacée, les futurs moyens de subsistance de ces créateurs et petites entreprises sont également menacés.

Une interdiction ne résoudra pas les problèmes de confidentialité et de sécurité des données

Une interdiction TikTok mise en œuvre avec succès pourrait conduire les utilisateurs vers les grandes plateformes technologiques de la Silicon Valley. Mais la sécurité des données des utilisateurs avec ces sociétés, y compris Meta (qui possède Facebook et Instagram) et Google, ne peut pas être considérée comme plus sûre que TikTok. Ils collectent également des quantités importantes de données utilisateur qui peuvent être partagées ou vendues à des entités tierces, y compris celles ayant des liens avec la Chine ou des pays dotés de lois similaires sur les données.

Les problèmes sous-jacents de sécurité des données persisteront au-delà d’une interdiction de TikTok. Si la sécurité des données est vraiment la principale préoccupation, les décideurs politiques devraient aborder le problème de manière globale et systématique sur les plateformes de médias sociaux.

A LIRE AUSSI: Les utilisateurs de Tik Tok peuvent désormais créer sur les sons emblématiques des Beatles

S’attaquer à la cause profonde est essentiel. Jusqu’à ce que cela soit fait, couper les branches – TikTok ou autre – ne fera pas grand-chose pour protéger les données des utilisateurs.

Article de Milovan Savic. Chercheur, Centre d’excellence ARC pour la prise de décision automatisée et la société, Université de technologie de Swinburne

Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Common. Lire l’article d’origine.

CLIQUEZ ICI POUR LIRE PLUS D’ARTICLES PAR LA CONVERSATION