Le Montana partagera ses vaccins avec le Canada, Los Angeles va sans rendez-vous

La Food and Drug Administration peut approuver les vaccins COVID pour les enfants cette semaine, mais une part importante des parents ne sont pas si impatients de faire vacciner leurs enfants, selon des enquêtes récentes.

Alors que 71% des parents ou des soignants ont déclaré dans une enquête de mars qu’ils se vaccineraient eux-mêmes, seuls 58% ont déclaré qu’ils vaccineraient leurs enfants, selon un rapport de ParentsTogether, une organisation nationale qui fournit une éducation et des ressources aux familles.

Dans une enquête plus récente, près d’un tiers des parents ont déclaré qu’ils attendraient un peu pour voir comment les vaccins fonctionnent, selon les résultats publiés dans l’édition d’avril du Vaccine Monitor de la Kaiser Family Foundation. Près d’une personne sur cinq a déclaré qu’elle ne ferait certainement pas vacciner son enfant.

«Il faudra du temps pour que tous les parents se sentent à l’aise avec le vaccin, mais ce que j’espère que les gens comprennent… c’est que cela fait partie d’un moyen de protéger nos enfants et notre communauté», a déclaré Bethany Robertson, cofondatrice et codirectrice de ParentsTogether qui a rédigé le rapport d’hésitation à la vaccination.

Pendant ce temps, les États américains ont demandé au gouvernement fédéral cette semaine de retenir des quantités stupéfiantes de vaccin COVID-19 dans un contexte de chute de la demande de vaccins, contribuant à un stock croissant de doses aux États-Unis.

De la Caroline du Sud à Washington, les États demandent à l’administration Biden de ne leur envoyer qu’une fraction de ce qui leur a été alloué. Les vaccins refusés représentent des centaines de milliers de doses cette semaine seulement, offrant une illustration frappante du problème de l’hésitation à la vaccination aux États-Unis.

Et le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche sur « Meet the Press » de NBC News qu’il était ouvert à l’assouplissement des exigences en matière de masques d’intérieur alors que de plus en plus de personnes se font vacciner dans le pays.

Également dans l’actualité:

►Des célébrations de rue impromptues ont éclaté dans toute l’Espagne tôt samedi lorsqu’un état d’urgence national de six mois pour contenir la propagation du coronavirus a pris fin et de nombreux couvre-feux nocturnes ont été levés.

►Les médecins avec des autocollants à crocs offrent des photos de Pfizer à tous ceux qui visitent le château de Bran du XIVe siècle dans le centre de la Roumanie, ce qui serait l’inspiration du Dracula de Bram Stoker, a rapporté Reuters.

►L’armée suédoise affirme qu’environ 200 conscrits ont été renvoyés chez eux après un exercice militaire majeur impliquant des milliers de soldats dans le sud et le centre de la Suède en raison d’une épidémie présumée d’infections à coronavirus.

►Le gouverneur de Montana, Greg Gianforte, et le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, ont annoncé que le Montana partagerait les vaccins COVID-19 avec des chauffeurs routiers canadiens de l’Alberta voisine.

►Un homme du sud de la Californie a été arrêté vendredi sur des accusations fédérales après que les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait frauduleusement obtenu des millions de dollars via des fonds de secours contre les coronavirus pour acheter des voitures de luxe, prendre des vacances somptueuses et couvrir ses dépenses personnelles.

►Pfizer et BioNTech ont déclaré vendredi qu’ils avaient soumis une demande d’approbation complète par la FDA de leur vaccin COVID-19 pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 581700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 157,9 millions de cas et 3,28 millions de décès. Plus de 329,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 259,7 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 114,2 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 34,4% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Dans une analyse, la Kaiser Family Foundation a constaté que parmi 43 États, les Blancs sont vaccinés à 1,6 fois le taux des Noirs et 1,5 fois plus élevé que le taux des Hispaniques. Il faut faire plus pour atteindre les populations minoritaires, disent les experts.

Los Angeles pour offrir des vaccinations sans rendez-vous

À partir de lundi, les résidents de Los Angeles n’auront plus besoin de rendez-vous pour se faire vacciner contre le COVID-19 sur un site géré par la ville, a annoncé dimanche le maire Eric Garcetti.

«Nous sommes à un moment critique de notre lutte pour mettre fin à cette pandémie, et notre ville continuera à faire tout son possible pour abattre les barrières à l’accès aux vaccins et fournir des doses directement à tous les Angelenos», a déclaré Garcetti dans un communiqué.

La semaine dernière, Los Angeles a cessé d’exiger des rendez-vous pour certains emplacements sans rendez-vous et mobiles. À partir du lundi, des options sans rendez-vous sont disponibles dans tous les sites de vaccination. Les gens peuvent toujours s’inscrire à l’avance s’ils le souhaitent. En outre, la ville organisera des rendez-vous nocturnes à trois endroits afin que les résidents puissent se faire vacciner après le travail, ont déclaré des responsables.

Cette décision s’adresse aux personnes qui n’ont ni le temps ni les ressources technologiques pour accéder ou naviguer sur les plateformes de réservation en ligne, a déclaré le Los Angeles Times.

L’Inde sous le choc de la flambée virale

Le rythme de la vaccination en Inde a baissé et les responsables régionaux disent avoir des quantités limitées de vaccins à administrer, alors même que le pays est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus et des plaintes de pénurie d’oxygène dans les hôpitaux.

Le deuxième pays le plus peuplé du monde établit un rythme record d’infections: un peu plus de 403 000 cas confirmés signalés dimanche, dont 4 092 décès.

Dans le même temps, les vaccinations par jour sont tombées à 1,3 million en moyenne la semaine dernière. C’est une baisse par rapport à 3,5 millions par jour en avril. Jusqu’à présent, environ 10% de la population indienne ont reçu une dose, tandis qu’un peu moins de 2,5% ont reçu les deux.

La Cour suprême de l’Inde est en train de mettre en place un groupe de travail national chargé de mener une «vérification de l’oxygène» afin de déterminer si les approvisionnements fédéraux parviennent aux États. Le plus haut tribunal du pays est intervenu la semaine dernière pour s’assurer que le gouvernement fédéral fournissait plus d’oxygène aux hôpitaux de New Delhi.

Vendredi, l’Union européenne a appelé les États-Unis à commencer à augmenter leurs exportations de vaccins pour aider à contenir la crise mondiale. Les États-Unis ont déclaré plus tôt la semaine dernière qu’ils soutiendraient les efforts visant à supprimer certaines protections de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 afin de permettre à davantage de pays d’en produire davantage, mais les responsables ont déclaré que cela n’aurait pas d’impact immédiat sur les approvisionnements mondiaux et les fabricants de médicaments. se sont opposés à la levée des protections par brevet.

– Donovan Slack

Contribuant: -Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press.