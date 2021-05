Le Montana, en Caroline du Sud, met fin à sa participation aux programmes de chômage de la Fed

Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images

Les gouverneurs du Montana et de la Caroline du Sud ont annoncé cette semaine qu’ils mettaient fin à leur participation aux programmes fédéraux à la fin du mois de juin.

Au moins deux États lanceront bientôt les travailleurs des programmes de l’ère de la pandémie qui ont élargi et augmenté les allocations de chômage.

Les directives de l’État interviennent alors que le taux de chômage américain a augmenté de façon inattendue, à 6,1% en avril, a déclaré vendredi le Bureau of Labor Statistics.

Les programmes, en place depuis mars de l’année dernière, versent des fonds aux chômeurs de longue durée; offrir un supplément hebdomadaire de 300 $ aux prestations; et octroyer une aide aux travailleurs indépendants, aux petits travailleurs et à d’autres qui ne sont généralement pas admissibles à l’aide de l’État.

Les gouverneurs, tous deux républicains, ont accusé les programmes de chômage de garder les travailleurs à la maison et de provoquer une pénurie de main-d’œuvre.

« Ce qui était censé être une aide financière à court terme pour les personnes vulnérables et déplacées au plus fort de la pandémie est devenu un droit fédéral dangereux, incitant et rémunérant les travailleurs à rester chez eux au lieu de les encourager à retourner sur le lieu de travail », Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster mentionné Jeudi.