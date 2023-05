Le Montana devient le premier État américain à interdire TikTok

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé mercredi une loi interdisant à l’application de courtes vidéos TikTok appartenant à la Chine d’opérer dans l’État, ce qui en fait le premier État américain à interdire la populaire application de courtes vidéos.

La législation interdit aux magasins d’applications mobiles de proposer TikTok dans l’État.

Le gouverneur Gianforte a déclaré que le projet de loi renforcerait « notre priorité commune de protéger les habitants du Montana de la surveillance du Parti communiste chinois ».

TikTok, propriété de la société technologique chinoise ByteDance, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi « enfreint les droits du premier amendement des habitants du Montana en interdisant illégalement TikTok », ajoutant qu’ils « défendront les droits de nos utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Montana. «

La société a précédemment nié avoir jamais partagé des données avec le gouvernement chinois et a déclaré qu’elle ne le ferait pas si on le lui demandait.

Le Montana, qui compte un peu plus d’un million d’habitants, a déclaré que TikTok pourrait être passible d’amendes s’il violait l’interdiction. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La courte application vidéo peut être téléchargée dans les magasins d’applications sur les appareils Apple Inc et Google. Google est une unité d’Alphabet Inc.

TikTok fait face à des appels croissants de la part de certains législateurs américains pour interdire l’application dans tout le pays en raison de préoccupations concernant l’influence potentielle du gouvernement chinois sur la plate-forme.

Gianforte a également interdit l’utilisation de toutes les applications de médias sociaux qui collectent et fournissent des informations ou des données personnelles à des adversaires étrangers sur des appareils émis par le gouvernement.