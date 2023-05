Le Montana deviendra le premier État américain à interdire TikTok

Gouverneur du Montana Greg Gianforte a signé mercredi une loi interdisant à la société chinoise TikTok d’opérer dans l’État pour protéger les résidents contre la collecte présumée de renseignements par la Chine, ce qui en fait le premier État américain à interdire l’application vidéo courte populaire.

Le Montana rendra illégal pour Google et les magasins d’applications d’Apple d’offrir TikTok dans l’État, mais n’imposera aucune sanction aux personnes utilisant l’application. L’interdiction doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024 et fera presque certainement face à des contestations judiciaires.

TikTok, propriété de la société technologique chinoise ByteDance, n’a pas répondu à une question lui demandant s’il prévoyait une action en justice.

TikTok a fait face à des appels croissants de politiciens américains et de représentants de l’État pour interdire l’application dans tout le pays

Plus tôt, TikTok a publié une déclaration disant que la nouvelle loi « enfreint les droits du premier amendement des habitants du Montana en interdisant illégalement TikTok », et a déclaré qu’elle « continuera à travailler pour défendre les droits de nos utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Montana ».

TikTok, qui compte plus de 150 millions d’utilisateurs américains, a fait face à des appels croissants de politiciens et de représentants de l’État américains pour interdire l’application à l’échelle nationale en raison de préoccupations concernant l’influence potentielle du gouvernement chinois sur la plate-forme.

L’application est devenue très populaire auprès des adolescents. Selon le Pew Research Center, 67 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans utilisent TikTok, et 16 % de tous les adolescents déclarent utiliser l’application presque constamment. TikTok a déclaré que la « grande majorité » de ses utilisateurs ont plus de 18 ans.

En mars, un comité du Congrès a demandé au PDG de TikTok, Shou Zi Chew, si le gouvernement chinois pouvait accéder aux données des utilisateurs ou influencer ce que les Américains voient sur l’application. Mais les appels à interdire TikTok dans tout le pays ou à donner à l’administration Joe Biden de nouveaux pouvoirs pour réprimer ou interdire TikTok n’ont pas avancé au Congrès américain.

« Notre priorité commune »

Gianforte, un républicain, a déclaré que le projet de loi renforcera « notre priorité commune de protéger les habitants du Montana de la surveillance du Parti communiste chinois ». TikTok a nié à plusieurs reprises avoir déjà partagé des données avec le gouvernement chinois et a déclaré que la société ne le ferait pas si on le lui demandait.

Le Montana, qui compte un peu plus d’un million d’habitants, a déclaré que TikTok pourrait être passible d’amendes pour chaque violation et d’amendes supplémentaires de 10 000 dollars par jour s’il viole l’interdiction.

L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a qualifié la loi d ‘ »inconstitutionnelle » et a noté qu’elle entrerait en vigueur le 1er janvier si les tribunaux n’agissent pas.

« Avec cette interdiction, le gouverneur Gianforte et la législature du Montana ont piétiné la liberté d’expression de centaines de milliers de Montanais qui utilisent l’application pour s’exprimer, recueillir des informations et gérer leur petite entreprise au nom du sentiment anti-chinois », Keegan Medrano , directeur des politiques à l’ACLU du Montana, a déclaré dans un communiqué.

Une tentative de l’ancien président Donald Trump d’interdire les nouveaux téléchargements de TikTok et WeChat par le biais d’une ordonnance du département du commerce en 2020 a été bloquée par plusieurs tribunaux et n’a jamais pris effet.

Les alliés de TikTok pour la liberté d’expression comprennent plusieurs membres démocrates du Congrès, dont Alexandria Ocasio-Cortez, et des groupes de premier amendement comme l’ACLU.

L’avocat général du groupe industriel NetChoice, Carl Szabo, a également critiqué la nouvelle loi. « Le gouvernement ne peut pas bloquer notre capacité à accéder à un discours protégé par la Constitution – que ce soit dans un journal, sur un site Web ou via une application », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que le Montana « ignore la constitution américaine, la procédure régulière et la liberté d’expression ». ”.

Gianforte, qui avait cherché à convaincre la législature de l’État d’étendre l’interdiction à d’autres applications de médias sociaux qui fournissent certaines données à des adversaires étrangers, a également interdit l’utilisation de toutes les applications de médias sociaux qui collectent et fournissent des informations ou des données personnelles à des adversaires étrangers sur le gouvernement de l’État. -appareils émis.

TikTok travaille sur une initiative appelée Project Texas, qui crée une entité autonome pour stocker les données des utilisateurs américains aux États-Unis sur des serveurs exploités par la société technologique Oracle. — David Shepardson, (c) 2023 Reuters

