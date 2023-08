Le Montana compare TikTok interdit à une « radio cancérigène »

du Montana procureur général avide de procès Austin Knudsen veut que les tribunaux américains considèrent TikTok moins comme un joueur léger foyer de tendances virales et plus proche du signe avant-coureur d’une maladie potentiellement mortelle. Au cours des dernières documents judiciaires défendre son état interdiction sans précédent de l’application vidéo courte, Knudsen a comparé TikTok à une « radio cancérigène », quelque chose il a dit que les législateurs feraient de même ont le devoir d’interdire, au diable la liberté d’expression. Restreindre l’application peut entraver certains discours en ligne, a admis l’AG conservateur, mais ce compromis est nécessaire pour lutter contre la « collecte de données par un État étranger hostile ».

« Nos législateurs et le gouverneur Gianforte ont bien fait d’interdire à TikTok d’opérer dans le Montana tant qu’il est sous le contrôle d’un adversaire étranger », a déclaré Knudsen dans un communiqué. « Mon bureau se réjouit de défendre vigoureusement la loi au fur et à mesure que cette affaire progresse. »

La défense de Knudsen fait suite à une paire de poursuites intentées par Créateurs de TikTok basés dans le Montana et l’entreprise elle-même cherchant à ce que les tribunaux tuent la loi avant qu’elle n’entre en vigueur en janvier. Si le Montana réussit, la loi infligerait une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $ par jour aux magasins d’applications pour avoir autorisé les téléchargements de l’application dans l’État. Les opposants à l’interdiction, comme l’American Civil Liberties Union et l’Electronic Frontier Foundation, argumenter cela pourrait fermer un forum majeur pour la parole en ligne, ce qui équivaudrait à une violation claire des droits du premier amendement des utilisateurs de TikTok.

L’AG a toutefois contré ce point dans son mémoire, arguant que les législateurs des États comme lui possèdent toujours la capacité de réglementer ou d’interdire les produits dangereux même s’ils peuvent simultanément être utilisés comme véhicule pour un discours protégé. Pour étayer ce point, Knudsen a souligné une décision de la Cour suprême de 1986 qui refusait à une librairie les protections du premier amendement parce qu’elle était devenue un site de prostitution. . Le premier amendement, a-t-il soutenu, ne s’étend que jusqu’à présent.

« S’il en était autrement, le Montana serait impuissant à interdire une radio cancérigène simplement parce que cette radio transmettait également un discours protégé, ou à interdire les applications de paris sportifs simplement parce que ces applications partageaient également des vidéos informatives enseignant à leurs utilisateurs les subtilités du jeu sportif », dit Knudsen.

Montana AG compare l’interdiction de TikTok aux politiques obligatoires en matière de code vestimentaire scolaire

Knudsen a ensuite comparé l’interdiction de TikTok par l’État à un loi imposant les uniformes scolaires. Les opposants aux codes vestimentaires obligatoires ont précédemment soutenu que de telles exigences entraveraient le droit d’expression des élèves, seulement pour que les tribunaux respectent la règle car cela permet toujours aux étudiants de s’exprimer via d’autres moyens, comme leur voix . De même, Knudsen a déclaré que l’interdiction de TikTok s’apparente à des uniformes car elle ne restreint qu’une avenue ou un produit particulier et n’interdit pas le partage de vidéos à partir d’autres applications concurrentes comme YouTube. Montana TikTokers, a-t-il suggéré, pourrait simplement s’exprimer en utilisant une autre application.

Mais plusieurs TikTok les créateurs opposés à l’interdiction ont dit à Gizmodo il serait difficile, voire impossible, de recréer ou de transférer leur même public sur TikTok vers d’autres plateformes. Certains utilisateurs comme vétéran et sculpteur de métal Rick Baker a dit à Gizmodo que TikTok a aidé à former des communautés en ligne de niche où d’autres vétérans peuvent se connecter et faire face au traumatisme de la guerre. Baker craint que cela ne disparaisse si TikTok est rendu inaccessible.

« Ce serait un énorme succès pour moi », a déclaré Baker à Gizmodo. « Je ne pense pas que les législateurs comprennent l’impact que cela peut avoir sur les petites entreprises. »

Les avocats de TikTok ont ​​également contesté les efforts apparents de l’État pour élaborer une législation qui semble écrite pour résoudre un problème de sécurité de la nation fédérale. Knudsen a également repoussé cet argument, affirmant États peu peuplés comme le sien, lequel est composé d’un peu plus d’un million d’habitants, ont également intérêt à défendre la sécurité nationale. Le Montana, a noté l’AG, est l’un des 45 États qui enquêtent actuellement sur les fonctionnalités de sécurité et de collecte de données de TikTok pour prouver une surveillance étrangère. TikTok maintient qu’il ne partage pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, bien qu’un ancien dirigeant de Byte-Dance et plusieurs dénonciateurs ont prétendu que ce n’était pas le cas.

C’est difficile à démêler malaise national croissant face à la propriété chinoise de TikTok de l’interdiction du Montana, un fait que Knudsen note dans un récent entretien avec le Wall Street Journal. L’AG a attribué une partie du soutien bipartisan au projet de loi à une anxiété croissante et à une couverture médiatique ininterrompue documenter une paire de ballons espions chinois qui a traversé le Montana plus tôt cette année. Les ballons ont plané autour de Big Sky Country juste au moment où le projet de loi TikTok explicitement fatigué de la Chine était examiné par les législateurs.

« Le Parti communiste chinois nous a rendu un sacré service, ce ballon flottant à travers le Montana », a déclaré Knudsen au Journal. « Cela a absolument galvanisé certains législateurs. »

L’interdiction de TikTok pourrait créer « un précédent inquiétant pour l’accès à la parole »

Un expert des lois de la parole en ligne repoussé l’argument de Knudsen. NetChoice directeur associé du contentieux Nicole Saad Bembridge s’inquiétait d’une décision de justice acceptant le raisonnement de l’État pourrait créer un « précédent inquiétant où l’accès des Américains à l’information sur Internet peut dépendre des préférences individuelles des politiciens locaux ». NetChoice s’est vigoureusement opposé à l’interdiction du Montana et dépôt de mémoires en soutien aux créateurs.

« Le Montana essaie de contourner les contraintes du premier amendement en qualifiant l’interdiction de réglementation de la conduite plutôt que de la parole », a déclaré Saad Bembridge. « Mais si les États avaient la liberté de restreindre la liberté d’expression en l’appelant simplement ‘conduite’, la liberté d’expression serait une vaine garantie. »

Saad Bembridge a dit que nous étions vraiment déjà venus ici. L’argument du Montana, a-t-elle dit, suit de près un effort de courte durée de 2020 par le Atout l’administration pour interdire TikTok dans tout le pays sur les appareils pour des raisons de sécurité nationale. Dans ce cas, un tribunal de district américain a annulé la tentative après avoir constaté un manque de preuves, l’interdiction répondrait en fait à des préoccupations de sécurité nationale.

« Cette interdiction ne devrait pas être traitée différemment », a ajouté Bembridge.