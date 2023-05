Le Montana adopte l’interdiction complète de TikTok

Le gouverneur Greg Gianforte a déclaré que cette décision protégerait les données privées des Américains de la Chine

Le Montana a décrété une interdiction totale de la plateforme de partage de vidéos TikTok, la mesure la plus sévère prise contre le site par un État américain. Propriété d’une entreprise technologique chinoise, la société de médias sociaux a condamné la législation, arguant qu’elle enfreint les droits constitutionnels des citoyens américains.

Le gouverneur Greg Gianforte a signé le projet de loi mercredi, plus tard tweeter que la mesure serait « Protégez les données personnelles et privées des habitants du Montana contre le Parti communiste chinois. » L’interdiction radicale devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, mais pourrait faire l’objet de contestations judiciaires de la part de TikTok et de groupes de libertés civiles.

Connue sous le nom de SB419, la loi a été adoptée par la législature de l’État du Montana le mois dernier avec le ferme soutien des républicains, qui ont insisté sur le fait que TikTok constituait une menace pour la vie privée et la sécurité nationale des États-Unis étant donné sa propriété par ByteDance, une société basée à Pékin. Le projet de loi interdit à TikTok d’opérer dans l’État et interdit aux magasins d’applications mobiles d’héberger le site sous la menace d’amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars par jour d’infraction.

TikTok a publié mercredi une déclaration, déclarant qu’il combattrait la nouvelle loi et « Continuez à travailler pour défendre les droits de nos utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Montana. »

« Le gouverneur Gianforte a signé un projet de loi qui porte atteinte aux droits du premier amendement des habitants du Montana en interdisant illégalement TikTok, une plate-forme qui habilite des centaines de milliers de personnes à travers l’État », a déclaré le porte-parole de la société, Brooke Oberwetter. « Nous voulons rassurer les Montanais sur le fait qu’ils peuvent continuer à utiliser TikTok pour s’exprimer, gagner leur vie et trouver une communauté. »

La plate-forme a précédemment fait valoir que ses opérations étaient désormais entièrement basées aux États-Unis, niant à plusieurs reprises qu’elle transmettait les données des Américains au gouvernement chinois. Pékin a également rejeté les accusations comme étant sans fondement.

Des groupes de défense des droits et des organisations industrielles ont également condamné l’interdiction, l’ACLU affirmant qu’elle avait été adoptée. « au nom du sentiment anti-chinois. » NetChoice – un groupe commercial composé de plusieurs entreprises technologiques, dont TikTok – a déclaré le projet de loi « ignore la Constitution américaine, la procédure régulière et la liberté d’expression. »



Bien que le Montana soit le premier à imposer une interdiction complète de TikTok, le service a été confronté à des restrictions dans au moins 25 autres États américains et au sein du gouvernement fédéral, qui ont interdit l’application sur les appareils officiels.