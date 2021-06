Le montage par les fans de ‘Raavanan’ et ‘Raavan’ montre comment Aishwarya Rai a recréé sans effort des scènes avec Vikram et Prithiviraj

Au fil des ans, plusieurs cinéastes ont sorti des films doublés dans différentes langues. Mais en 2010, le réalisateur Mani Ratnam, lauréat du prix Nationa, a réussi à réaliser une expérience lorsqu’il a sorti Raavanan en tamoul et Raavan en hindi le même jour. La différence entre Raavanan et Raavan de Mani Ratnam par rapport à ce que les réalisateurs faisaient souvent avec les films était qu’au lieu de doubler le film dans différentes langues ou de donner des sous-titres au public, Ratnam a repris le film avec différents acteurs. Alors qu’Aishwarya Rai Bachchan a joué l’héroïne principale dans les deux versions, les acteurs Vikram et Prithviraj ont été choisis pour les rôles principaux masculins dans les deux films.

Dans la version tamoule du film, alors que Vikram jouait l’antagoniste et Prithviraj jouait un personnage inspiré de Lord Ram, dans la version hindi, Vikram est passé pour jouer le personnage de Prithviraj tandis qu’Abhishek Bachchan jouait Raavan. Aishwarya, cependant, a joué un personnage basé sur Sita dans les deux versions.

Pour ainsi dire, Aishwarya a été vue en train de romancer Prithiviraj dans la version tamoule du film alors que, dans la version hindi, elle était jumelée avec Vikram.

Récemment, un compte d’utilisateur Instagram a partagé un montage côte à côte d’Aishwarya recréant ses scènes à Raavanan et Raavan. Dans le clip, on la voit danser avec Vikram et avec Prithviraj, recréant sans effort les scènes et réussissant à donner le plan exact dans les deux versions.

Les fans étaient ravis de voir le montage côte à côte de Raavanan et Raavan. Alors qu’une section d’utilisateurs a félicité Aishwarya pour ses efforts remarquables, un utilisateur a commenté: « Pendant longtemps, j’espérais que quelqu’un ferait des clips côte à côte de Raavan et Raavanan. Le fait que Mani Sir a fait le film entier deux fois et chaque scène ressemble si parfaitement similaire bien qu’avec des acteurs différents, c’est vraiment fascinant pour moi ! »

Regardez le clip ici :

Côté travail, Aishwarya et Mani Ratnam travailleraient ensemble sur « Ponniyin Selvan », une épopée historique basée sur le roman de Kalki Krishnamurthy.