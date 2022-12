Le mont Semeru entre en éruption à Java, en Indonésie, crachant une rivière de lave

Le mont Semeru, le plus haut volcan de Java, en Indonésie, est entré en éruption dimanche, envoyant une énorme colonne de cendres dans le ciel et des rivières de lave coulant sur des pentes abruptes.

L’éruption de dimanche survient exactement un an après que le même volcan est entré en éruption et a fait plus de 40 morts et des villages recouverts de cendres et de boue. Il a craché une autre colonne massive de cendres deux semaines plus tard.