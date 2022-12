Le mont Semeru en Indonésie libère une rivière de lave lors d’une nouvelle éruption

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le plus haut volcan d’Indonésie sur son île la plus densément peuplée a libéré des nuages ​​​​de gaz brûlants et des rivières de lave lors de sa dernière éruption dimanche.

Les pluies de la mousson ont érodé et finalement effondré le dôme de lave au sommet du mont Semeru à 3 676 mètres (12 060 pieds), provoquant l’éruption, selon le porte-parole de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, citant des informations de l’Agence de vulcanologie et d’atténuation des risques géologiques de l’Énergie et des minéraux. Ministère des Ressources.

Plusieurs villages ont été recouverts de chutes de cendres, bloquant le soleil, mais aucune victime n’a été signalée.

D’épaisses colonnes de cendres ont été soufflées à plus de 1 500 mètres (près de 4 000 pieds) dans le ciel, tandis que du gaz brûlant et de la lave coulaient sur les pentes de Semeru, se dirigeant vers une rivière voisine.

Il a été conseillé aux gens de rester à 5 kilomètres (3,1 miles) de l’embouchure du cratère et de rester à l’écart de la zone du secteur sud-est le long de la rivière Besuk Kobokan située à environ 13 kilomètres (8 miles) du cratère.

Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées vers des abris temporaires ou laissées dans d’autres zones sûres, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, a déclaré Joko Sambang, qui dirige l’agence de gestion des catastrophes à Lumajang, dans la province de Java oriental.

La dernière éruption majeure du Semeru a eu lieu en décembre de l’année dernière, lorsque le volcan grondant a éclaté avec fureur et a fait 51 morts dans des villages ensevelis sous des couches de boue. Plusieurs centaines d’autres ont été blessés avec de graves brûlures et l’éruption a forcé l’évacuation de plus de 10 000 villageois. Le gouvernement a déplacé environ 2 970 maisons hors de la zone dangereuse.

Semeru, également connu sous le nom de Mahameru, a éclaté à plusieurs reprises au cours des 200 dernières années. Pourtant, comme c’est le cas pour bon nombre des 129 volcans actifs surveillés en Indonésie, des dizaines de milliers de personnes continuent de vivre sur ses pentes fertiles.

L’Indonésie, un archipel de plus de 270 millions d’habitants, se trouve le long de la “ceinture de feu” du Pacifique, une série de lignes de faille en forme de fer à cheval, et est sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique.

The Associated Press