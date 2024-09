Le mont Fuji prend vie à travers une fenêtre ronde dans une maison japonaise par sobokuya

Le Seizuba de Sobokuya revisite l’architecture traditionnelle japonaise

Le projet Seizuba de Sobokuya Inc., situé au pied de la Chaîne de montagnes Yatsugatakeallie l’architecture japonaise traditionnelle aux principes de design contemporain. La conception s’inspire du paysage naturel, notamment des vues sur le mont Fuji et les cerisiers en fleurs, créant un espace où le travail et la nature cohabitent. Le bâtiment est doté de grandes fenêtres et de puits de lumière, maximisant la lumière naturelle et réduisant la dépendance à l’éclairage artificiel, tout en conservant une esthétique minimaliste.

La structure intègre des éléments traditionnels japonais, tels que les finitions des murs en terre et la technique du champ de pierre, où en bois les piliers reposent sur des éléments naturels pierresfaisant référence aux méthodes de construction historiques. Les avant-toits profonds s’étendent depuis le toit, reflétant le style architectural des maisons japonaises traditionnelles. Le toit en bardeaux de bois a vieilli avec le temps, prenant une teinte plus foncée, tandis qu’à l’intérieur, les chevrons exposés et les poutres noircies, traités au tanin de kaki et au bengara, contrastent avec les tons terreux des murs en terre. Les éléments fonctionnels de l’espace comprennent une véranda avec une vue imprenable sur le paysage environnant, notamment le mont Fuji, qui peut être vu à travers une fenêtre ronde à l’entrée. Cette fenêtre crée une vue encadrée, presque comme une peinture vivante.



toutes les images sont une gracieuseté de Sobokuya Inc.

Des murs en terre, des planchers en bois et des colonnes en bambou ornent Seizuba

L’intérieur est composé d’un mélange de parquet et de tatamis, intégrant des matériaux traditionnels dans un espace de travail moderne. Des meubles fabriqués sur mesure, notamment un placard suspendu, une bibliothèque et un rangement caché sous les bancs, améliorent la convivialité de l’espace. Les matériaux naturels, tels que les murs en terre, continuent de définir le design, vieillissant avec le temps et développant une finition semblable à celle de la poterie. Les accessoires faits à la main et les fenêtres à cadre en bambou soulignent encore davantage le lien du bâtiment avec l’artisanat traditionnel. La façade sud comprend des colonnes en bambou et de grandes fenêtres ouvrables, tandis que le côté nord présente des fenêtres à fentes étroites pour plus d’intimité. L’entrée est ornée d’un tissu noren traditionnel, accueillant les visiteurs dans l’espace.

Le bâtiment est chauffé par un poêle à bois fabriqué sur mesure par des artisans tchèques, qui complète les éléments en bois et en acier de l’architecture. Malgré sa taille, le poêle réchauffe rapidement l’espace, équilibrant fonctionnalité et sobriété esthétique. Seizuba par Sobokuya Inc. atelier d’architecture représente une intégration raffinée du design traditionnel et moderne, créant un environnement serein et fonctionnel pour le travail et la créativité.



Seizuba de Sobokuya Inc. allie l’architecture japonaise traditionnelle au design moderne



Situé au pied des montagnes Yatsugatake, Seizuba est un espace où le travail et la nature cohabitent



des piliers en bois reposent sur des pierres naturelles, un clin d’œil à la méthode historique de construction des champs de pierres du Japon



les avant-toits profonds et le toit en bardeaux de bois reflètent les styles architecturaux japonais traditionnels



de grandes fenêtres et des puits de lumière remplissent l’espace de lumière naturelle, réduisant ainsi le besoin d’éclairage artificiel