Le Mont Fuji au Japon « en véritable crise » – responsables

Les autorités mettent en garde contre un « surtourisme » au plus haut sommet du pays

Le mont Fuji, l’une des montagnes sacrées du Japon et lieu de pèlerinage populaire, pourrait devenir moins attrayant si le nombre de touristes n’est pas maîtrisé, préviennent les autorités locales.

«Fuji crie de douleur. Nous ne pouvons pas simplement attendre des améliorations. Masatake Izumi, un responsable du gouvernement de la préfecture de Yamanashi, a déclaré samedi à CNN lors d’une tournée pour les médias étrangers, ajoutant que « surtourisme » doit être abordé de toute urgence.

Izumi a été cité par Reuters disant que « Fuji fait face à une véritable crise » en raison de l « incontrôlable » flux de touristes. « Nous craignons que le mont Fuji ne devienne bientôt si peu attrayant que personne ne veuille l’escalader. » il a dit.

Selon des responsables gouvernementaux, le boom du tourisme post-Covid a amené des milliers de randonneurs vers la montagne, causant des dommages environnementaux et exerçant une pression supplémentaire sur les services de premiers secours.

Malgré l’introduction d’une campagne exhortant les visiteurs à ne pas jeter de déchets, avec des bénévoles ramassant des tonnes de déchets chaque année, les randonneurs et les gardiens se plaignent de la surpopulation et des tas de détritus laissés le long du sentier.

Le garde forestier du mont Fuji, Miho Sakurai, a déclaré aux journalistes qu’il y avait «Beaucoup trop de monde sur le Mont Fuji en ce moment» dont de nombreux inexpérimentés « les débutants, » souvent mal habillés, mal équipés et sujets à l’hypothermie ou au mal de l’altitude. En conséquence, les demandes de secours ont augmenté de 50 % par rapport à l’année dernière et une personne est décédée en avril dans un accident d’escalade.

Volcan actif connu pour son sommet enneigé pittoresque et l’un des symboles nationaux du Japon, la montagne a été reconnue comme site du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 2013. Le nombre de visiteurs à Fuji a plus que doublé entre 2012 et 2019 pour atteindre 5,1 millions, selon les informations de l’AIIC. agence.

Cette semaine, des représentants du gouvernement se sont réunis pour discuter « surpopulation et manquements à l’étiquette » à travers des sites touristiques à fort trafic, le gouverneur de Yamanashi, Kotaro Nagasaki, proposant la construction d’un train léger pour contrôler le nombre de personnes accédant au site.

« Nous devons passer de la quantité à la qualité en matière de tourisme sur le mont Fuji » » dit Nagasaki. Un garde forestier local a évoqué la possibilité que le Mont Fuji perde son statut de patrimoine « dévastateur. »