L’annonce – qui a été diffusée en direct à la télévision nationale au Népal – est l’aboutissement d’un vaste processus impliquant deux voyages au sommet et des années de mesures pour calculer la hauteur exacte de l’Everest au-dessus du niveau de la mer.

«Nous pouvons être sûrs que c’est la hauteur la plus précise de l’Everest que nous ayons jamais eue», a déclaré Susheel Dangol, l’arpenteur en chef du Népal qui a dirigé le projet. «C’était une énorme responsabilité de notre part. C’est un moment de grande fierté pour nous. «

La hauteur exacte de l’Everest est une cible en mouvement, disent les géologues, grâce au déplacement des plaques tectoniques et au tremblement de terre occasionnel. Le premier pousse un peu la hauteur de la montagne chaque année, tandis que le second peut la faire couler.

Pour le Népal, la volonté de mesurer l’Everest était en partie un exercice de fierté nationale. Bien qu’il abrite la plus haute montagne du monde, le Népal n’avait jamais pris ses propres mesures. À partir de 2018, le Népal a annoncé qu’il consacrerait 1,3 million de dollars au projet.

Les géomètres ont utilisé deux méthodes pour mesurer la montagne: la première était basée sur la trigonométrie, une technique éprouvée par le temps, également connue sous le nom de mesure de nivellement. Le second utilisait les dernières technologies et reposait sur une combinaison de mesures d’un système de navigation par satellite et un modèle complexe du niveau de la mer.