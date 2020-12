FILE – Dans cette photo d’archive du 12 novembre 2015, le mont. L’Everest est vu depuis le chemin de Kalapatthar au Népal. Un alpiniste américain est décédé près du sommet du mont Everest et un alpiniste indien est porté disparu après être descendu de la montagne après une ascension réussie, ont annoncé dimanche les organisateurs de l’expédition. (Photo AP / Tashi Sherpa, fichier)

La plus haute montagne du monde est devenue un peu plus haute après que la Chine et le Népal aient remesuré le mont Everest.

De nouveaux calculs placent le sommet du monde 86 cm (34 pouces) plus haut que précédemment reconnu, mesurant 8 848,86 m (29032 pieds).

La déclaration conjointe de deux équipes nationales d’enquête a également réglé un long désaccord entre la Chine voisine et le Népal sur la hauteur de l’Everest. Jusqu’à cette semaine, le Népal avait jugé la montagne à 8 848 m, tandis que la Chine la considérait quatre mètres plus bas.

Les deux parties ont décidé de vérifier la hauteur de la montagne après avoir supposé qu’un tremblement de terre de 2015 dans la région avait déplacé les plaques tectoniques sous l’Everest et que le réchauffement climatique aurait peut-être éclairci les calottes de neige.

Le Népal avait initialement prévu de procéder seul à la mesure, mais un projet conjoint a été convoqué sous la bannière de «l’amitié éternelle» après la visite du président chinois Xi Jinping dans la nation himalayenne en 2019.

Des géomètres népalais ont escaladé la montagne il y a plus d’un an pour prendre de nouvelles mesures, lors de la première expédition de ce type par le pays. Les géomètres chinois ont fait leur ascension en mai 2020, devenant la seule équipe à atteindre le sommet cette année après que la pandémie de Covid-19 ait fermé la montagne aux alpinistes.

Les équipes ont utilisé un mélange de données GPS et de calculs trigonométriques des basses montagnes pour faire leur nouvelle estimation.

« Une fois la balise de l’arpenteur placée sur le sommet, les géomètres des stations autour du sommet ont mesuré la distance entre les six points et la balise, ce qui signifie qu’au moins six triangles pouvaient être calculés pour déterminer la hauteur de la montagne », Jiang Tao, chercheur associé à l’académie chinoise d’arpentage et de cartographie, a déclaré le China Daily.

Le Népal s’était appuyé auparavant sur une mesure de 1954 de l’Enquête sur l’Inde, mais cette fois-ci, elle a effectué sa propre mesure pour la première fois. Ses géomètres ont passé deux ans à s’entraîner pour l’ascension.

« Avant cela, nous n’avions jamais fait la mesure nous-mêmes », a déclaré à la BBC Damodar Dhakal, porte-parole du département d’enquête du Népal.

« Maintenant que nous avons une jeune équipe technique [who could also go to the Everest summit], nous pourrions le faire seuls « , a déclaré M. Dhakal.

L’arpenteur principal du Népal, Khimlal Gautam, a perdu un orteil à cause d’engelures alors qu’il était au sommet pour installer du matériel.

« Pour les estivants, escalader le plus haut sommet est une grande réussite. Pour nous, ce n’était que le début », at-il déclaré à l’époque.

La montagne est formée par la collision des plaques tectoniques indienne et eurasienne et on pense qu’elle grandit d’environ un demi-mètre chaque siècle. Mais les géologues avaient suggéré que le tremblement de terre népalais de 2015 aurait pu déplacer les plaques plus radicalement sous la montagne et affecter sa hauteur. Plus de 9000 personnes sont mortes dans le séisme de magnitude 7,8, dont au moins 18 alpinistes tués lorsque des avalanches ont ravagé le camp de base de l’Everest.

La fermeture de l’Everest cette année faisait suite à des inquiétudes selon lesquelles la montagne devenait dangereusement surpeuplée en 2019. Des photographies montraient des alpinistes faisant la queue pendant des heures pour avoir la chance de se tenir au sommet et la congestion en haute altitude a été imputée à la mort d’au moins deux personnes.