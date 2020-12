La relation sino-népalaise «se développera à travers l’Himalaya et atteindra un nouveau sommet», a déclaré M. Gyawali.

Alors que le mont Everest s’est développé, a déclaré Pradeep Kumar Gyawali, ministre des Affaires étrangères du Népal, lors d’un briefing virtuel conjoint avec son homologue chinois, les liens entre la deuxième économie mondiale et sa 101e .

Officiellement, selon Katmandou et Pékin, le mont Everest s’élève à 8 848,86 mètres, soit 29031,7 pieds. Pendant 65 ans, la hauteur consensuelle était de 8 848 mètres, ou 29 028,87 pieds.

Ainsi convenu la Chine et le Népal, deux pays qui partagent une frontière traîtreusement montagneuse et des relations de plus en plus chaleureuses. Ils ont annoncé avoir déterminé la hauteur exacte de la plus haute montagne du monde, un sujet auquel le gouvernement népalais a attaché une importance symbolique croissante au fil des ans.

KATHMANDU, Népal – Mardi, le mont Everest s’est agrandi de plus de deux pieds.

Xi Jinping, premier dirigeant chinois, a approuvé la nouvelle mesure. L’annonce a tenu une promesse faite par M. Xi il y a un an lors d’une visite dans la capitale népalaise, où il a annoncé avec son homologue népalais, Bidya Devi Bhandari, que les pays mesureraient conjointement la montagne.

Les relations de la Chine avec ses autres voisins himalayens n’ont pas été aussi chaleureuses. Les tensions avec l’Inde ont monté en flèche en juin lorsque des troupes non armées des deux pays se sont affrontées dans un territoire périlleusement escarpé qu’elles revendiquent toutes deux, tuant 20 soldats indiens et un nombre non divulgué du côté chinois, bien que les deux parties se soient engagées à apaiser les tensions. La Chine a également récemment achevé un village construit sur un territoire revendiqué par le Bhoutan, un autre pays himalayen.

Pékin a été plus respectueux envers le Népal. Les partis communistes amis de Pékin y ont remporté les élections en 2017. La Chine considère le Népal comme un élément clé de son initiative Belt and Road, qui envisage des autoroutes, des chemins de fer et d’autres projets de grande envergure construits avec un financement chinois sur les anciennes routes de la Route de la Soie qui reliaient autrefois la Chine à la Ouest. La Chine s’est rapprochée du Népal alors que les relations du pays himalayen avec l’Inde se sont dégradées.